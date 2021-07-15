Темнокожую звезду сериала "Анна Болейн" ограбили в Каннах

У актрисы украли драгоценности на сумму около 17 000 фунтов стерлингов

Первыми о неприятном событии сообщило издание Times. По информации ресурса, восточноевропейские и российские банды, которые специализируются на ограблении со взломом, все чаще атакуют знаменитостей на Каннском кинофестивале и других масштабных светских марафонах. Консультант по безопасности из Французской Ривьеры сказал изданию, что злоумышленники подкупают охранников и персонал отелей за ключи от номеров знаменитостей.

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На днях, одной из жертв таких грабителей стала актриса Джоди Тернер-Смит, которая сыграла Анну Болейн в британском сериале Channel 5. Так, 9 июля у знаменитости украли драгоценности на сумму около 17 000 фунтов стерлингов. Пока Джоди завтракала, а потом дефилировала по красной дорожке на бульваре Круазетт, неизвестные проникли в ее гостиничный номер и забрали украшения. Источник в полиции сообщил, что номер Тернер-Смит в прибрежном отеле Marriott был открыт с помощью магнитной карточки-ключа (ночь там стоит порядка 2500 фунтов). В настоящее время проводится полицейское расследование.

Публично Джоди заявила об ограблении ​​11 июля. Она написала в социальных сетях: "Не могла подумать, что проведу 2,5 часа в полицейском участке в свой последний день в Каннах". После происшествия знаменитость перевели в отель Majestic и приставили к ней охрану.

Местные СМИ допускают, что целью преступников было бриллиантовое ожерелье бренда Gucci. Хотя, драгоценности, одолженные актрисе брендом, Джоди вернула в бутик. Актрису очень расстроило исчезновение обручального кольца ее матери.