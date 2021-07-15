Темношкіру зірку серіалу "Анна Болейн" пограбували в Каннах

В актриси вкрали коштовності на суму близько 17 000 фунтів стерлінгів

Першим про неприємну подію повідомило видання Times. За інформацією ресурсу, східноєвропейські та російські банди, які спеціалізуються на пограбуванні зі зломом, усе частіше атакують знаменитостей на Каннському кінофестивалі та інших масштабних світських марафонах. Консультант з безпеки Французької Рив'єри сказав виданню, що зловмисники підкуповують охоронців і персонал готелів за ключі від номерів знаменитостей.

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Днями однією з жертв таких грабіжників стала актриса Джоді Тернер-Сміт, яка зіграла Анну Болейн у британському серіалі Channel 5. Так, 9 липня в знаменитості вкрали коштовності на суму близько 17 000 фунтів стерлінгів. Поки Джоді снідала, а потім дефілювала по червоній доріжці на бульварі Круазетт, невідомі проникли в її готельний номер і забрали прикраси. Джерело в поліції повідомило, що номер Тернер-Сміт у прибережному готелі Marriott був відкритий за допомогою магнітної картки-ключа (ніч там коштує близько 2500 фунтів). Наразі проводиться поліцейське розслідування.

Публічно Джоді заявила про пограбування 11 липня. Вона написала в соціальних мережах: "Не могла подумати, що проведу 2,5 години в поліцейській дільниці у свій останній день у Каннах". Після події знаменитість перевели в готель Majestic і приставили до неї охорону.

Місцеві ЗМІ припускають, що метою злочинців було діамантове намисто бренду Gucci. Хоча коштовності, позичені актрисі брендом, Джоді повернула в бутик. Актрису дуже засмутило зникнення обручки її матері.