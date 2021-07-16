Эмбер Херд опубликовала новый снимок трехмесячной дочери

Актриса искренне радуется материнству

Постепенно, личный блог экс-супруги Джонни Деппа стал превращаться в типичный ресурс молодой мамы. Очевидно, актриса искренне наслаждается материнством и рада поделиться эмоциями с целым светом. Как следствие, главным героем блога актрисы стала ее трехмесячная дочь — Уна Пейдж.

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Сегодня Эмбер опубликовала новый снимок, на котором знаменитость сидит у ноутбука с малышкой на руках. "Я — и мама, и папа. Ан она — босс", подписала знаменитость свой пост в инстаграме.

[ + – ] Эмбер Херд с дочерью Уной Пейдж

О появлении дочери у Эмбер стало известно около двух недель назад, в то время как родилась малышка в середине апреля. Знаменитость воспользовалась услугами суррогатной матери.

[ + – ] Эмбер Херд с дочерью Уной Пейдж

В настоящее время Эмбер Херд не замужем. Она явно не торопится угодить в брачные оковы после скандального и очень долгого бракоразводного процесса с Джонни Деппом. К слову, с актриса также не определилась, с кем желает связать судьбу, когда придет время — с мужчиной или с женщиной. Сейчас актриса, по информации инсайдеров, ни с кем не встречается.