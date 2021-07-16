Ембер Герд опублікувала новий знімок тримісячної доньки

Актриса щиро радіє материнству

Поступово особистий блог ексдружини Джонні Деппа став перетворюватися на типовий ресурс молодої мами. Очевидно, актриса щиро насолоджується материнством і рада поділитися емоціями з цілим світом. Як наслідок, головним героєм блогу актриси стала її тримісячна дочка — Уна Пейдж.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Сьогодні Ембер опублікувала новий знімок, на якому знаменитість сидить біля ноутбука з малятком на руках. "Я — і мама, і тато. Вона вона — бос", підписала знаменитість свій пост в інстаграмі.

[ + – ] Ембер Герд з дочкою Уною Пейдж

Про появу доньки в Ембер стало відомо близько двох тижнів тому, у той час як народилася дівчинка в середині квітня. Знаменитість скористалася послугами сурогатної матері.

[ + – ] Ембер Герд з дочкою Уною Пейдж

Наразі Ембер Герд незаміжня. Вона явно не поспішає в шлюбні пута після скандального і дуже довгого процесу розлучення з Джонні Деппом. До слова, актриса також не визначилася, з ким бажає пов'язати долю, коли настане час — з чоловіком чи з жінкою. Наразі актриса, за інформацією інсайдерів, ні з ким не зустрічається.