У певицы Адель роман со спортивным агентом (Видео)

Знаменитость встречается с мультимиллионером

Есть основания думать, что личная жизнь певицы Адель стремительно приходит в норму после развода. На днях в СМИ стали курсировать слухи, что у нее новый роман с известным спортивным агентом Ричем Полом. Именно с ним в минувшую субботу Адель посетила игру финала NBA. В последнее время певица нечасто бывает на публике, поэтому спортивное состязание было неплохой возможностью для фанатов увидеть знаменитость. Об этом сообщает издание pagesix.

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Впрочем, Адель и Рич не проявляли эмоций, но инсайдеры утверждают, что у певицы и агента совсем не дружеские отношения. Официальных подтверждений от представителей звезды пока тоже не было, но зная, насколько тщательно Адель скрывает личную жизнь, можно предположить, что каких-либо комментариев от певицы можно не дождаться.

К слову, Рич Пол — один из самых востребованных спортивных агентов среди игроков NBA. Он работает с такими звездами баскетбола, как Леброн Джеймс, Энтони Дэвис, Бен Симмонс и Джон Уолл. Состояние 39-летного Пола оценивают ни много ни мало в 46 миллионов долларов. И это при том, что за свою карьеру он заключил контракты между своими подопечными и ведущими баскетбольными клубами на сумму как минимум в один миллиард долларов. К тому же Рич входит в топ-10 самых влиятельных спортивных агентов в мире.