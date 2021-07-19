У співачки Адель роман зі спортивним агентом (відео)

Зірка зустрічається з мультимільйонером.

Є підстави думати, що особисте життя співачки Адель стрімко приходить в норму після розлучення. Днями в ЗМІ почали ширитися чутки, що в неї новий роман із відомим спортивним агентом Річем Полом. Саме з ним минулої суботи Адель відвідала гру фіналу NBA. Останнім часом співачка нечасто буває на публіці, тому спортивне змагання було непоганою можливістю для фанатів побачити знаменитість. Про це повідомляє видання pagesix.

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Утім, Адель і Річ не проявляли емоцій, але інсайдери стверджують, що у співачки й агента зовсім не дружні стосунки. Офіційних підтверджень від представників зірки поки теж не було, але знаючи, наскільки ретельно Адель приховує особисте життя, можна припустити, що будь-яких коментарів від співачки можна не дочекатися.

До речі, Річ Пол — один із найбільш затребуваних спортивних агентів серед гравців NBA. Він працює з такими зірками баскетболу, як Леброн Джеймс, Ентоні Девіс, Бен Сіммонс і Джон Волл. Статки 39-річного Пола оцінюють ні багато ні мало в 46 мільйонів доларів. І це при тому, що за свою кар'єру він уклав контракти між своїми підопічними і провідними баскетбольними клубами на суму як мінімум в один мільярд доларів. До того ж Річ входить в топ-10 найвпливовіших спортивних агентів у світі.