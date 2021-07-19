Ирина Шейк опубликовала новые фото в бикини

Модель приняла участие в рекламной съемке для бренда купальников Кэндис Свейнпол

В настоящее время Ирина Шейк отдыхает на престижном курорте Тулум в Мексике. Российская модель приняла участие в съемках новой кампании бренда купальников Кэндис Свейнпол Tropic Of C.

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Снимками с отдыха Ирина Шейк поделилась в сториз на своей страничке в инстаграме. Самыми эффектными оказались фото в белоснежном бикини, в котором Ирина позирует в воде.

Часть съемок прошла и после заката — эти кадры также можно увидеть в инстаграме бренда. Сама Кэндис, а также модель Джоан Смоллс составили компанию Ирине.