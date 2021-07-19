Ірина Шейк опублікувала нові фото в бікіні

Модель взяла участь у рекламній зйомці для бренду купальників Кендіс Свейнпол

Наразі Ірина Шейк відпочиває на престижному курорті Тулум у Мексиці. Російська модель взяла участь у зйомках нової кампанії бренду купальників Кендіс Свейнпол Tropic Of C.

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Знімками з відпочинку Ірина Шейк поділилася в сторіз на своїй сторінці в інстаграмі. Найбільш ефектними виявилися фото в білосніжному бікіні, у якому Ірина позує у воді.

Частина зйомок пройшла і після заходу сонця — ці кадри також можна побачити в інстаграмі бренду. Сама Кендіс, а також модель Джоан Смоллс склали компанію Ірині.