Лицо постаревшей Сары Джессики Паркер удивило поклонников

Таблоид опубликовал снимок актрисы без макияжа во время обеда с коллегой

Сара Джессика Паркер попала в объективы фотографов во время съемок перезапуска сериала "Секс в большом городе". 56-летнюю актрису засняли во время обеда с ее коллегой — телеведущим Энди Коеном. Актриса пришла в заведение в летнем образе — светлых брюках и топе голубого цвета. На опубликованных снимках видно, что на лице актрисы нет макияжа, а волосы забраны в хвост.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Подписчика издания Daily Mail обратили внимание на почти седые волосы знаменитости и стали писать огорченные комментарии по поводу ее внешнего вида. "Она выглядит слишком старой для 56 лет", "Сара стареет некрасиво", "Почему она не покрасит свои седые волосы?", "Как же я разочарован, она совсем не следит за собой", "Ей, как будто 70 лет", — жаловались поклонники актрисы.

[ + – ] Сара Джессика Паркер на съемках продолжения сериала "Секс в большом городе"

Известно, что Сара Джессика Паркер — противница современных методов поддержания внешности и продолжения молодости. Она часто заявляла, что желает стареть красиво. Правда, похоже, ей не очень удается делать это красиво. Актриса даже не красит волосы, чем глубоко разочаровывает своих поклонников, которые привыкли видеть ее ухоженной на экране.

Впрочем, многие поклонники культовой истории о четырех подругах с момента старта съемок стали выражать разочарование относительно внешнего вида актрисы. Даже в макияже и одежде, подобранной стилистом, Сара Джессика, по мнению фанатов, выглядит старше 56 лет.