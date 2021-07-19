Обличчя постарілої Сари Джессіки Паркер здивувало шанувальників

Таблоїд опублікував знімок акторки без макіяжу під час обіду з колегою

Сара Джессіка Паркер потрапила в об'єктиви фотографів під час зйомок перезапуску серіалу "Секс у великому місті". 56-річну акторку сфотографували під час обіду з її колегою — телеведучим Енді Коєном. Акторка прийшла в заклад у літньому образі — світлих штанах і топі блакитного кольору. На опублікованих знімках видно, що на обличчі акторки немає макіяжу, а волосся зібране у хвіст.

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Передплатники видання Daily Mail звернули увагу на майже сиве волосся зірки й почали писати засмучені коментарі з приводу її зовнішнього вигляду. "Вона виглядає дуже старою для 56 років", "Сара старіє некрасиво", "Чому вона не пофарбує своє сиве волосся?", "Як же я розчарований, вона зовсім не стежить за собою", "Їй, ніби 70 років", — скаржилися шанувальники акторки.

[ + – ] Сара Джессіка Паркер на зйомках продовження серіалу "Секс у великому місті"

Відомо, що Сара Джессіка Паркер — противниця сучасних методів підтримки зовнішності та продовження молодості. Вона часто заявляла, що хоче старіти красиво. Щоправда, схоже, їй не дуже вдається робити це красиво. Акторка навіть не фарбує волосся, чим глибоко розчаровує своїх шанувальників, які звикли бачити її доглянутою на екрані.

Утім, багато шанувальників культової історії про чотирьох подруг із моменту старту зйомок почали висловлювати розчарування щодо зовнішнього вигляду акторки. Навіть в макіяжі та одязі, який підібрали стилісти, Сара Джессіка, на думку фанатів, виглядає старше 56 років.