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Модель Лара Стоун вышла замуж за мужчину, с которым познакомилась в Tinder

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Лара Стоун вышла замуж за Дэвида Гривсона
Фото: https://www.instagram.com/lara_stone

Знаменитость познакомилась с будущим мужем в приложении в 2018 году

В минувшие выходные известная 36-летняя модель Лара Стоун вышла замуж за 37-летнего предпринимателя в сфере элитной недвижимости — Дэвида Гривсона. Известно, что девушка познакомилась с будущим супругом в приложении Tinder в 2018 году, в прошлом, 2020 году влюбленные сообщили о помолвке.

Церемония бракосочетания была закрытой для журналистов. В сеть попали только свадебные снимки, которые Лара Стоун опубликовала в своем инстаграм.

Лара Стоун свадьба 2021
Свадьба Лары Стоун и Дэвида Гривсона

Для скромной свадебной церемонии знаменитость выбрала облегающее гипюровое платье британского бренда Tephi, известного пошивом свадебных нарядов. Церемония бракосочетания состоялась в городе Хангерфорде в графстве Беркшир, Великобритания.

Лара Стоун свадьба 2021
Свадьба Лары Стоун и Дэвида Гривсона

Для модели брак с Гривсоном стал вторым. В первый раз Лара вышла замуж за актера Дэвида Уоллиамса в 2010 году. Их брак продлился пять лет. Модель растит сына Альфреда, рожденного в первом замужестве, который появился на свет в 2013 году.

Свадьба Лары Стоун и Дэвида Гривсона
Свадьба Лары Стоун и Дэвида Гривсона 2021