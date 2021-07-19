Модель Лара Стоун вышла замуж за мужчину, с которым познакомилась в Tinder

Знаменитость познакомилась с будущим мужем в приложении в 2018 году

В минувшие выходные известная 36-летняя модель Лара Стоун вышла замуж за 37-летнего предпринимателя в сфере элитной недвижимости — Дэвида Гривсона. Известно, что девушка познакомилась с будущим супругом в приложении Tinder в 2018 году, в прошлом, 2020 году влюбленные сообщили о помолвке.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Церемония бракосочетания была закрытой для журналистов. В сеть попали только свадебные снимки, которые Лара Стоун опубликовала в своем инстаграм.

[ + – ] Свадьба Лары Стоун и Дэвида Гривсона

Для скромной свадебной церемонии знаменитость выбрала облегающее гипюровое платье британского бренда Tephi, известного пошивом свадебных нарядов. Церемония бракосочетания состоялась в городе Хангерфорде в графстве Беркшир, Великобритания.

[ + – ] Свадьба Лары Стоун и Дэвида Гривсона

Для модели брак с Гривсоном стал вторым. В первый раз Лара вышла замуж за актера Дэвида Уоллиамса в 2010 году. Их брак продлился пять лет. Модель растит сына Альфреда, рожденного в первом замужестве, который появился на свет в 2013 году.