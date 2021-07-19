Модель Лара Стоун вийшла заміж за чоловіка, з яким познайомилася в Tinder

Зірка познайомилася з майбутнім чоловіком у додатку в 2018 році.

У минулі вихідні відома 36-річна модель Лара Стоун вийшла заміж за 37-річного підприємця у сфері елітної нерухомості — Девіда Грівсона. Відомо, що дівчина познайомилася з майбутнім чоловіком у додатку Tinder у 2018 році, у минулому, 2020 році закохані повідомили про заручини.

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Церемонія одруження була закритою для журналістів. У мережу потрапили тільки весільні знімки, які Лара Стоун опублікувала в своєму інстаграмі.

[ + – ] Весілля Лари Стоун і Девіда Грівсона

Для скромної весільної церемонії зірка обрала обтисну гіпюрову сукню британського бренду Tephi, відомого пошиттям весільних нарядів. Церемонія одруження відбулася в місті Хангерфорд у графстві Беркшир, Великобританія.

[ + – ] Весілля Лари Стоун і Девіда Грівсона

Для моделі шлюб із Грівсоном став другим. Уперше Лара вийшла заміж за актора Девіда Вольямса в 2010 році. Їхній шлюб тривав п'ять років. Модель вирощує сина Альфреда, народженого в першому заміжжі, який з'явився на світ у 2013 році.