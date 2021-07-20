Невозможно узнать! Шарлотта из "Секса в большом городе" вызвала недоумение

Поклонники заметили, что актриса "перестаралась с филлерами"

Информация о старте перезагрузке сериала «Секс в большом городе» спровоцировала волну дискуссий в сети. Смогут ли продюсеры проекта повторить успех шести сезонов сериала и двух картин? Как будут выглядеть героини? Как создатели обыграют сцены секса в перезапуске, ведь актрисам уже хорошо за 50 лет! Об этом пишет таблоид hit.com.

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С появлением снимков со съемок в сетях, поклонники все чаще замечают, как сильно изменились их любимые актрисы, которые, по очереди попадают под волну критики. Не удалось избежать обсуждений и 56-летней Кристин Дэвис (Шарлотта Йорк-Голденблат). К слову, ей всегда удавалось выглядеть моложе ее коллег по сериалу.

Однако, последние перемены в внешности актрисы сильно огорчили фанатов сериала. Многие стали задаваться вопросом "что же она такое с собой сделала" и "почему так неудачно".

[ + – ] Кристин Дэвис на съемках перезапуска сериала "Секс в большом городе"

В формате обсуждений внешности актрисы регулярно проходят дискуссии на тему, имела ли место пластическая операция или это инъекции красоты?

Многие посчитали, что актриса сильно изменилась, а некоторые даже предполагали, что ей сделали пластическую операцию. Хотя Кристин никогда в этом не признавалась, есть статьи, в которых сравниваются фотографии актрис до и после. Из-за этого сайты, такие как Mya Cosmetic Surgery, Weight and Skin и другие, пришли к выводу, что актриса точно прибегала к процедурам для сохранения молодости.

"Когда она улыбается, происходит эффект "лица-подушки", — прокомментировал изданиям пластический хирург Александер Ривкин. "Дело в том, что филлеры смотрятся органично на спокойном лице. Когда пациент начинает смеяться, может оказаться, что состава было введено слишком много. Вот почему так важно, чтобы клиенты продемонстрировали косметологу всю свою мимику прежде чем совершить манипуляции с филлерами. То, что хорошо выглядит в состоянии покоя, может выглядеть преувеличенным (отекшим, опухшим), когда вы разговариваете и улыбаетесь", — рассказал эксперт. Также специалисты полагают, что Кристин добавила объема губам.