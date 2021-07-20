Неможливо впізнати! Шарлотта з "Сексу у великому місті" викликала подив

Шанувальники помітили, що актриса "перестаралася з філлерами"

Інформація про старт перезапуску серіалу «Секс у великому місті» спровокувала хвилю дискусій у мережі. Чи зможуть продюсери проекту повторити успіх шести сезонів серіалу і двох стрічок? Який вигляд матимуть героїні? Як творці обіграють сцени сексу в перезапуску, адже актрисам вже добре за 50 років! Про це пише таблоїд hit.com.

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Із появою знімків зі зйомок у мережі, шанувальники все частіше помічають, як сильно змінилися їхні улюблені актриси, які по черзі потрапляють під хвилю критики. Не вдалося уникнути обговорень і 56-річної Крістін Девіс (Шарлотта Йорк-Голденблат). До слова, їй завжди вдавалося мати молодший вигляд за її колег по серіалу.

Однак, останні зміни в зовнішності актриси сильно засмутили фанатів серіалу. Багато стали шукати відповіді на запитання "що ж вона таке з собою зробила" і "чому так невдало".

[ + – ] Крістін Девіс на зйомках перезапуску серіалу "Секс у великому місті"

У форматі обговорень зовнішності актриси регулярно проходять дискусії на тему, чи мала місце пластична операція або це ін'єкції краси?

Багато вважають, що актриса сильно змінилася, а деякі навіть припускали, що їй зробили пластичну операцію. Хоча Крістін ніколи в це не визнавала, є статті, у яких порівнюються фотографії актрис до та після. Через це сайти, такі як Mya Cosmetic Surgery, Weight and Skin і інші, прийшли до висновку, що актриса точно вдавалася до процедур для збереження молодості.

"Коли вона посміхається, відбувається ефект "особи-подушки, — прокоментував виданням пластичний хірург Александер Ривкін. — Справа в тому, що філери мають органічний вигляд на спокійному обличчі. Коли пацієнт починає сміятися, може виявитися, що складу було введено занадто багато. Ось чому так важливо, щоб клієнти продемонстрували косметологу всю свою міміку перш ніж зробити маніпуляції з філлерами. Те, що має хороший вигляд у стані спокою, може бути перебільшеним (набряклим, опухлим), коли ви розмовляєте та посміхаєтеся", — розповів експерт. Також фахівці вважають, що Крістін додала обʼєм губам.