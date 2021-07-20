Знойный дресс-код. Самые модные платья на лето 2021

До конца лета осталось полтора месяца. Самое время выбрать платье для знойного июля и бархатистого августа.

Эта единица одежды в летний зной актуальна даже для тех, кто обычно платья не носит. Сарафан, платье-рубашка, платье-комбинация или легкое платье в пол — самые незаменимые друзья девушки в летнюю погоду, особенно, когда столбик термометра показывает +30 по Цельсию и выше. Правда, они чаще других нарядов приходят в непригодность или выходят из моды. Следовательно, каждый сезон перед нами встает вопрос о покупке нескольких новых платьев.

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Каждое лето оффлайн и онлайн-магазины предлагают платьев великое множество, и порой трудно разобрать, что из предложенного действительно актуально и модно, а что у продавцов осталось с прошлого сезона, ведь мода на летнюю одежду меняется реже, чем на межсезонную и зимнюю одежду.

До конца лета осталось еще полтора месяца. Поэтому рассказываем, что вам стоит приобрести, если вы все еще этого не сделали.

Маленькое черное платье на тонких бретельках

Этой единице одежды, пожалуй, не суждено выйти из моды. Платье идеально подойдет для любого времени суток, для любого случая, включая вечерние коктейли, встречи с друзьями и походы в офис или деловые встречи. Так случилось, что тонкое черное платье на бретельках выглядит уместно всегда. Поэтому если вам казалось, что оно подойдет только для коктейлей формата "после пяти вечера" — вы заблуждались. Приобретайте его и смело отправляйтесь на деловой завтрак или в офис.

[ + – ] Платье идеально подойдет для любого времени суток, случая, включая вечерние коктейли, встречи с друзьями и походы в офис или деловые встречи

К слову, спортивные вариации на тему — платья, напоминающие удлиненную майку, также будут неплохо смотреться. Правда, в этом случае вам следует тщательнее подбирать обувь и, скорее всего, остановить выбор на спортивных решениях.

Белый сарафан на бретельках из плотной ткани

Это еще один универсальный вариант летнего образа, который будет трансформироваться в зависимости от подобранной обуви. Стильные босоножки на тонких каблуках сделают его коктейльным, а белые кеды или балетки — обычным летним сарафаном. Плотная ткань такого платья хорошо моделирует фигуру, в то время как белый цвет делает его уместным для любого случая.

[ + – ] универсальный вариант летнего образа, который будет с легкостью трансформироваться в зависимости от подобранной обуви

С белоснежным или молочным летним платьем эффектно сочетаются сумки ярких цветов. Таким образом вы легко разнообразите свой модный образ, не прибегая ухищрениям.

Платье с бра на тонких бретельках

[ + – ] Никакая другая модель платья не подчеркнет вашу грудь более эффектно, чем облегающее платье с бра

Такое платье эффектно подчеркивает грудь, и делает изгибы фигуры более заметными. Но с этой моделью следует быть на чеку, ведь одно неловкое движение — и вы рискуете выглядеть слегка пошло. Но если фигура позволяет, и вы — сторонница смелых решений в образах, тогда вам карты в руки. Никакая другая модель платья не подчеркнет вашу грудь более эффектно, чем облегающее платье с бра. К слову, таких моделей много в коллекциях польского дизайнера Magda Butrym.

Лаконичное платье натуральных оттенков

[ + – ] Платье бежевых или светло-коричневых оттенков хорошо подчеркнет легких загар вашей кожи

Минималистичные трикотажные модели будут уместны, если вы отправляетесь в отпуск на побережье или хотите сохранить флер отдыха, вернувшись к трудовым будням. Платье бежевых или светло-коричневых оттенков хорошо подчеркнет легкий загар вашей кожи. Кроме того, нейтральное платье в натуральных цветовых решениях — всегда отличный вариант в качестве универсального дополнения к летнему гардеробу. Такие наряды никогда не выходят из моды и придают свежий вид в любом возрасте.

Длинное платье из хлопка с поясом

[ + – ] Утром его можно надеть на работу, а вечером перейти к развлекательной части дня

Такое платье, что называется, и в пир, и в мир. Утром его можно надеть на работу, а вечером перейти к развлекательной части. Оно смотрится нарядно, но не слишком. И легко становится вечерним, стоит его дополнить эффектными аксессуарами или массивной бижутерией. К слову, лучше выбирать модель платья с топом "американкой". Оголенная спина позволит вам слегка загореть, пока вы будете гулять по улицам или обедать на летней террасе. Кроме того, "американка" — один из главных трендов лета 2021.

Яркое платье в пол

[ + – ] Такая модель больше подойдет для светских выходов

Конечно же, такая модель больше подойдет для светских выходов. Если вы готовитесь стать подружкой невесты на летней свадьбе или подыскиваете наряд для романтического ужина, эта модель станет для вас незаменимой. Платье в пол с ярким принтом, а также цвета фуксии или самого актуального цвета сезона — ярко-зеленого сделает вас королевой мероприятия. Впрочем, если вы будете просто прогуливаться по набережной или позировать для фото в Instagram — оно тоже придется как нельзя кстати.

Платье из тонкого трикотажа

[ + – ] Подойдет даже тем, кто отвергает платье как явление

Подойдет даже тем дамам, которые отвергают платье как явление. Как минимум, вы не будете мучиться в жару, оно не прилипнет к спине и вы всегда будете выглядеть в нем элегантно. А нейтральная ткань, которая умеренно подчеркивает силуэт, не демонстрирует излишне изгибы тела и, в то же время, подчеркивая фигуру. Словом, такое платье просто обязано быть в вашем гардеробе. В конце концов, возможно, пришло время для маленьких перемен в образе!