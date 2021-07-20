Спекотний дрес-код. Наймодніші сукні на літо 2021

До кінця літа залишилося півтора місяці. Саме час обрати сукню для спекотного липня і бархатистого серпня.

Ця одиниця одягу в літню спеку актуальна навіть для тих, хто зазвичай сукні не носить. Сарафан, сукня-сорочка, сукня-комбінація або легка сукня до підлоги — незамінні друзі дівчини в літню погоду, особливо, коли стовпчик термометра показує +30 за Цельсієм і вище. Щоправда, вони частіше за інших нарядів стають непридатними або виходять з моди. Отже, кожен сезон перед нами постає питання про покупку декількох нових суконь.

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Щоліта офлайн та онлайн-магазини пропонують суконь безліч, і часом важко розібрати, що із запропонованого дійсно актуально та модно, а що в продавців залишилося з минулого сезону, адже мода на літній одяг змінюється рідше, ніж на міжсезонний і зимовий одяг.

До кінця літа залишилося ще півтора місяці. Тому розповідаємо, що вам варто придбати, якщо ви все ще цього не зробили.

Маленька чорна сукня на тонких бретельках

Цій одиниці одягу, мабуть, не судилося вийти з моди. Сукня ідеально підійде для будь-якого часу доби, для будь-якого випадку, враховуючи вечірні коктейлі, зустрічі з друзями і походи в офіс або ділові зустрічі. Так сталося, що тонка чорна сукня на бретельках виглядає доречно завжди. Тому якщо вам здавалося, що вона підійде тільки для коктейлів формату "після пʼятої вечора" — ви помилялися. Купуйте її і сміливо вирушайте на діловий сніданок або в офіс.

[ + – ] Сукня ідеально підійде для будь-якого часу доби, випадку, враховуючи вечірні коктейлі, зустрічі з друзями і походи в офіс або ділові зустрічі

До речі, спортивні варіації на тему — сукні, що нагадують подовжену майку, також будуть непогано виглядати. Щоправда, в цьому випадку вам варто ретельніше підбирати взуття і, швидше за все, зупинити вибір на спортивних рішеннях.

Білий сарафан на бретельках зі щільної тканини

Це ще один універсальний варіант літнього образу, який буде трансформуватися залежно від підібраного взуття. Стильні босоніжки на тонких підборах зроблять його коктейльним, а білі кеди або балетки — звичайним літнім сарафаном. Щільна тканина такої сукні добре моделює фігуру, в той час як білий колір робить його доречним для будь-якого випадку.

[ + – ] Універсальний варіант літнього образу, який буде з легкістю трансформуватися залежно від підібраного взуття

З білосніжною або молочною літньою сукнею ефектно поєднуються сумки яскравих кольорів. Так ви легко різноманітите свій модний образ, не вдаючись до хитрощів.

Сукня з бра на тонких бретельках

[ + – ] Ніяка інша модель сукні не підкреслить ваші груди більш ефектно, ніж відверта сукня з бра

Така сукня ефектно підкреслює груди, і робить вигини фігури більш помітними. Але з цією моделлю варто бути пильною, адже один незручний рух — і ви ризикуєте виглядати злегка непристойно. Але якщо фігура дозволяє, і ви — прихильниця сміливих рішень в образах, тоді вам карти в руки. Ніяка інша модель сукні не підкреслить ваші груди більш ефектно, ніж відверта сукня з бра. До речі, таких моделей багато в колекціях польського дизайнера Magda Butrym.

Лаконічна сукня натуральних відтінків

[ + – ] Футболка бежевих або світло-коричневих відтінків добре підкреслить легких загар вашої шкіри

Мінімалістичні трикотажні моделі будуть доречними, якщо ви вирушаєте у відпустку на узбережжі або хочете зберегти флер відпочинку, повернувшись до трудових буднів. Футболка бежевих або світло-коричневих відтінків добре підкреслить легкий загар вашої шкіри. Крім того, нейтральна сукня в натуральних колірних рішеннях — завжди відмінний варіант як універсальне доповнення до літнього гардеробу. Такі наряди ніколи не виходять з моди і надають свіжий вигляд у будь-якому віці.

Довга сукня з бавовни з поясом

[ + – ] Вранці її можна вдягти на роботу, а ввечері перейти до розважальної частини дня

Така сукня, що називається, "и в пир, и в мир". Вранці її можна вдягти на роботу, а ввечері перейти до розважальної частини. Вона виглядає ошатно, але не занадто. І легко стає вечірньою, варто її доповнити ефектними аксесуарами або масивною біжутерією. До речі, краще вибирати модель сукні з топом "американкою". Оголена спина дозволить вам злегка засмагнути, поки ви будете гуляти по вулицях або обідати на літній терасі. Крім того, "американка" — один із головних трендів літа 2021.

Яскрава сукня в підлогу

[ + – ] Така модель більше підійде для світських виходів

Звичайно ж, така модель більше підійде для світських виходів. Якщо ви готуєтеся стати подружкою нареченої на літньому весіллі або підшукуєте наряд для романтичної вечері, ця модель стане для вас незамінною. Сукня до підлоги з яскравим принтом, а також кольору фуксії або найактуальнішого кольору сезону — яскраво-зеленого зробить вас королевою заходу. Утім, якщо ви будете просто прогулюватися по набережній або позувати для фото в Instagram — вона теж буде дуже доречною.

Сукня з тонкого трикотажу

[ + – ] Підійде навіть тим, хто відкидає сукню як явище

Підійде навіть тим жінкам, які відкидають сукню як явище. Як мінімум, ви не будете мучитися в спеку, вона не прилипне до спини і ви завжди будете виглядати в ній елегантно. А нейтральна тканина, яка помірно підкреслює силует, не демонструє надмірно вигини тіла і, в той же час, підкреслюючи фігуру. Словом, така сукня просто зобовʼязана бути у вашому гардеробі. Зрештою, можливо, настав час для маленьких змін в образі!