Британский дизайнер представил самые дорогие в мире мужские туфли с бриллиантами

Компания House of Borgezie ранее создала туфли для Бейонсе, и они обошлись певице в 345 тысяч долларов

Бриллианты — лучшие друзья мужчины! Именно этим девизом руководствовался дизайнер Кристофер Шеллис из компании "Дом Боргезе" из Бирмингема, создавая самые дорогие в мире мужские туфли с бриллиантами. Об этом пишет Daily Mail.

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Броги из кожи винного цвета украшены бриллиантами и золотом, и стоят 100 тысяч фунтов (около 150 тысяч долларов).

[ + – ] Броги с бриллиантами

Справка: броги — это полуботинки с декоративной перфорацией вдоль швов, на носках и задниках. Для обозначения процесса нанесения декоративных дырочек на мыски и задники обуви используется термин брогирование (broguing). Брогированием обуви начали заниматься скотоводы Шотландии и Ирландии в XVI-XVII веках. Делали они это ради отвода воды и проветривания. Популярность среди денди броги обрели благодаря Принцу Уэльскому Эдварду, который играл в них в гольф и носил их в городе.

Броги от "Дома Боргезе" с инкрустацией и стельками, покрытыми золотом, предлагают носить с платиновым поясом (60 тысяч фунтов) и кожаной курткой (36 тысяч фунтов).

[ + – ] Платиновый пояс

[ + – ] Шнурки с бриллиантами

Дизайнер уже сообщил, что создавал очень дорогую пару обуви три года, подбирая бриллианты и удачный дизайн, чтобы они смотрелись органично. А золотые стельки позволят своему обладателю ощущать себе так, будто он "всегда идет по золотой дорожке". Вдохновлялся он роскошным стилем королевы Елизаветы I, которая была коронована в 1558 году.

Владельцам также обещают пожизненную гарантию: если они сносят броги до дыр, то все бриллианты и золотые украшения бережно перенесут на новую пару.

House of Borgezie знаменит своими очень дорогими моделями обуви и одежды. Так, в 2015 году они создали пару босоножек для американской певицы Бейонсе.

[ + – ] Туфли, созданные для Бейонсе/Все фото: House of Borgezie

Пара на шпильке, украшенная бриллиантами, обошлась певице в 345 тысяч долларов.