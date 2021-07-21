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Британский дизайнер представил самые дорогие в мире мужские туфли с бриллиантами

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Дом Боргезе, House of Borgezie, броги, обувь, мужская обувь, туфли, мужские туфли, бриллианты
Фото: Соцсети

Компания House of Borgezie ранее создала туфли для Бейонсе, и они обошлись певице в 345 тысяч долларов

Бриллианты — лучшие друзья мужчины! Именно этим девизом руководствовался дизайнер Кристофер Шеллис из компании "Дом Боргезе" из Бирмингема, создавая самые дорогие в мире мужские туфли с бриллиантами. Об этом пишет Daily Mail.

Броги из кожи винного цвета украшены бриллиантами и золотом, и стоят 100 тысяч фунтов (около 150 тысяч долларов).

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Броги с бриллиантами
Дом Боргезе, House of Borgezie, броги, обувь, мужская обувь, туфли, мужские туфли, бриллианты

Справка: броги — это полуботинки с декоративной перфорацией вдоль швов, на носках и задниках. Для обозначения процесса нанесения декоративных дырочек на мыски и задники обуви используется термин брогирование (broguing). Брогированием обуви начали заниматься скотоводы Шотландии и Ирландии в XVI-XVII веках. Делали они это ради отвода воды и проветривания. Популярность среди денди броги обрели благодаря Принцу Уэльскому Эдварду, который играл в них в гольф и носил их в городе.

Броги от "Дома Боргезе" с инкрустацией и стельками, покрытыми золотом, предлагают носить с платиновым поясом (60 тысяч фунтов) и кожаной курткой (36 тысяч фунтов).

Дом Боргезе, House of Borgezie, броги, обувь, мужская обувь, туфли, мужские туфли, бриллианты
Платиновый пояс
Дом Боргезе, House of Borgezie, броги, обувь, мужская обувь, туфли, мужские туфли, бриллианты
Шнурки с бриллиантами

Дизайнер уже сообщил, что создавал очень дорогую пару обуви три года, подбирая бриллианты и удачный дизайн, чтобы они смотрелись органично. А золотые стельки позволят своему обладателю ощущать себе так, будто он "всегда идет по золотой дорожке". Вдохновлялся он роскошным стилем королевы Елизаветы I, которая была коронована в 1558 году.

Владельцам также обещают пожизненную гарантию: если они сносят броги до дыр, то все бриллианты и золотые украшения бережно перенесут на новую пару.

House of Borgezie знаменит своими очень дорогими моделями обуви и одежды. Так, в 2015 году они создали пару босоножек для американской певицы Бейонсе.

туфли, бейонсе
Туфли, созданные для Бейонсе/Все фото: House of Borgezie
туфли, бейонсе

Пара на шпильке, украшенная бриллиантами, обошлась певице в 345 тысяч долларов. 