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Британський дизайнер представив найдорожчі в світі чоловічі туфлі з діамантами

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Будинок Боргезе, House of Borgezie, броги, взуття, чоловіче взуття, туфлі, чоловічі туфлі, діаманти
Фото: Соцмережі

Компанія House of Borgezie раніше створила туфлі для Бейонсе, і вони коштували співачці 345 тисяч доларів.

Діаманти — кращі друзі чоловіка! Саме цим девізом керувався дизайнер Крістофер Шелліс із компанії "Будинок Боргезе" з Бірмінгема, створюючи найдорожчі в світі чоловічі туфлі з діамантами. Про це пише Daily Mail.

Броги зі шкіри винного кольору прикрашені діамантами і золотом, і коштують 100 тисяч фунтів (приблизно 150 тисяч доларів).

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Броги з діамантами
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Довідка: броги — це напівчеревики з декоративною перфорацією уздовж швів, на носках і задниках. Для позначення процесу нанесення декоративних дірочок на носаки і задники взуття використовується термін брогування (broguing). Брогуванням взуття почали займатися скотарі Шотландії та Ірландії у XVI-XVII століттях. Робили вони це заради відведення води і провітрювання. Популярність серед денді броги отримали завдяки Принцу Уельському Едварду, який грав у них у гольф і носив їх у місті.

Броги від "Будинку Боргезе" з інкрустацією та устілками, покритими золотом, пропонують носити з платиновим поясом (60 тисяч фунтів) і шкіряною курткою (36 тисяч фунтів).

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Платиновий пояс
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Шнурки з діамантами

Дизайнер уже повідомив, що створював дуже дорогу пару взуття три роки, підбираючи діаманти і вдалий дизайн, щоб вони виглядали органічно. А золоті устілки дозволять своєму власникові почуватися так, ніби він "завжди йде по золотій доріжці". Надихався він розкішним стилем королеви Єлизавети I, яка була коронована в 1558 році.

Власникам також обіцяють довічну гарантію: якщо вони зносять броги до дірок, то всі діаманти та золоті прикраси дбайливо перенесуть на нову пару.

House of Borgezie знаменитий своїми дуже дорогими моделями взуття та одягу. Так, у 2015 році вони створили пару босоніжок для американської співачки Бейонсе.

туфлі, бейонсе
Туфлі, створені для Бейонсе / Усі фото: House of Borgezie
туфлі, бейонсе

Пара на шпильці, прикрашена діамантами, коштувала співачці 345 тисяч доларів.