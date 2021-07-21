Британський дизайнер представив найдорожчі в світі чоловічі туфлі з діамантами

Компанія House of Borgezie раніше створила туфлі для Бейонсе, і вони коштували співачці 345 тисяч доларів.

Діаманти — кращі друзі чоловіка! Саме цим девізом керувався дизайнер Крістофер Шелліс із компанії "Будинок Боргезе" з Бірмінгема, створюючи найдорожчі в світі чоловічі туфлі з діамантами. Про це пише Daily Mail.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Броги зі шкіри винного кольору прикрашені діамантами і золотом, і коштують 100 тисяч фунтів (приблизно 150 тисяч доларів).

[ + – ] Броги з діамантами

Довідка: броги — це напівчеревики з декоративною перфорацією уздовж швів, на носках і задниках. Для позначення процесу нанесення декоративних дірочок на носаки і задники взуття використовується термін брогування (broguing). Брогуванням взуття почали займатися скотарі Шотландії та Ірландії у XVI-XVII століттях. Робили вони це заради відведення води і провітрювання. Популярність серед денді броги отримали завдяки Принцу Уельському Едварду, який грав у них у гольф і носив їх у місті.

Броги від "Будинку Боргезе" з інкрустацією та устілками, покритими золотом, пропонують носити з платиновим поясом (60 тисяч фунтів) і шкіряною курткою (36 тисяч фунтів).

[ + – ] Платиновий пояс

[ + – ] Шнурки з діамантами

Дизайнер уже повідомив, що створював дуже дорогу пару взуття три роки, підбираючи діаманти і вдалий дизайн, щоб вони виглядали органічно. А золоті устілки дозволять своєму власникові почуватися так, ніби він "завжди йде по золотій доріжці". Надихався він розкішним стилем королеви Єлизавети I, яка була коронована в 1558 році.

Власникам також обіцяють довічну гарантію: якщо вони зносять броги до дірок, то всі діаманти та золоті прикраси дбайливо перенесуть на нову пару.

House of Borgezie знаменитий своїми дуже дорогими моделями взуття та одягу. Так, у 2015 році вони створили пару босоніжок для американської співачки Бейонсе.

[ + – ] Туфлі, створені для Бейонсе / Усі фото: House of Borgezie

Пара на шпильці, прикрашена діамантами, коштувала співачці 345 тисяч доларів.