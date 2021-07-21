10-летняя дочь Мэрайи Кэри дебютировала в качестве модели (видео)

Девочка воплотила в рекламном ролике бренда детской одежды свою мать, которая ребенком мечтала покорить мировую сцену.

10-летняя дочь Мэрайи Кэри Монро Кэннон появилась в рекламной кампании Today is Someday бренда детской одежды OshKosh BʼGosh, сообщает People.

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Кампания с участием Мэрайи Кэри, Мухаммеда Али и Outkast, в которой подчеркиваются как "вневременные, так и перспективные стили наряду с новой смелой идентичностью бренда", представлена так, что в видео зрители могут услышать внутренние монологи Али, Кэри и Outkast в детстве.

В ролике, посвященном детству Кэри, Кэннон появляется в роли своей мамы, когда той тоже было 10 лет. Она, по сценарию, пишет свои первые песни и представляет себя всемирно известной певицей, позируя перед зеркалом с расческой в качестве микрофона.

"Когда-нибудь все будет по-другому. Мелодии, которые живут в моей голове, когда-нибудь окажутся на вершине хит-парадов. Песни в моем сердце тронут миллионы сердец", – говорит Монро.

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"Когда я была маленькой девочкой, я была полна решимости осуществить свои мечты. Теперь, как матери, мне доставляет столько радости видеть, как мои дети визуализируют и развивают мечты, которые они хранят в своих сердцах. Мы провели кампанию, потому что нам нравится идея, которая дает детям возможность смело мечтать и прокладывать свой собственный путь", – позже отметила сама 51-летняя артистка.

Согласно пресс-релизу, сценарий и стиль каждого ролика отражают детские впечатления Кэри, Али и Outkast, демонстрируя при этом новый стиль OshKosh Bʼgosh в школе.

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Кампания направлена ​​на то, чтобы побудить следующее поколение "смело мечтать о том, кем они станут когда-нибудь".

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Монро – дочь певицы от музыканта Ника Кэннона, второго мужа артистки, который младше нее на 10 лет. Мэрайя подарила супругу разнополых близнецов Монро и Мороккана Скотта в апреле 2011 года.

Брак знаменитостей продлился шесть лет. Уже через три года после рождения детей они подали на развод, который Кэри переживала настолько тяжело, что на некоторое время даже лишилась голоса.

Ранее мы писали о том, что у граждан Великобритании поинтересовались, какая рождественская песня является самой раздражающей и надоедливой. результаты опроса оказались неутешительными для Мэрайи Кэри, поскольку ее песня "Все что мне нужно на Рождество – это ты!" прочно обосновалась на первой позиции в списке самых надоевших композиций.