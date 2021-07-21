10-річна дочка Мераї Кері дебютувала в ролі моделі (відео)

Дівчинка втілила в рекламному ролику бренду дитячого одягу свою матір, яка дитиною мріяла підкорити світову сцену.

10-річна дочка Мераї Кері Монро Кеннон зʼявилася в рекламній кампанії Today is Someday бренду дитячого одягу OshKosh BʼGosh, повідомляє People.

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Кампанія за участю Мераї Кері, Мухаммеда Алі і Outkast, у якій підкреслюються як "позачасові, так і перспективні стилі поряд із новою сміливою ідентичністю бренду", представлена так, що в відео глядачі можуть почути внутрішні монологи Алі, Кері і Outkast у дитинстві.

У ролику, присвяченому дитинству Кері, Кеннон зʼявляється в ролі своєї мами, коли тій теж було 10 років. Вона, за сценарієм, пише свої перші пісні та увляє себе всесвітньо відомою співачкою, позуючи перед дзеркалом із гребінцем-мікрофоном.

"Коли-небудь все буде по-іншому. Мелодії, які живуть у моїй голові, коли-небудь опиняться на вершині хіт-парадів. Пісні в моєму серці зворушать мільйони сердець", — каже Монро.

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"Коли я була маленькою дівчинкою, я була сповнена рішучості здійснити свої мрії. Тепер, як матері, мені доставляє стільки радості бачити, як мої діти візуалізують і розвивають мрії, які вони зберігають у своїх серцях. Ми провели кампанію, тому що нам подобається ідея, яка дає дітям можливість сміливо мріяти та прокладати свій власний шлях", — пізніше зазначила сама 51-річна артистка.

Згідно з пресрелізом, сценарій і стиль кожного ролика відображають дитячі враження Кері, Алі і Outkast, демонструючи при цьому новий стиль OshKosh Bʼgosh у школі.

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Кампанія спрямована на те, щоб спонукати наступне покоління "сміливо мріяти про те, ким вони стануть коли-небудь".

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Монро — дочка співачки від музиканта Ніка Кеннона, другого чоловіка артистки, який молодший за неї на 10 років. Мерая подарувала чоловікові різностатевих близнюків Монро та Мороккана Скотта у квітні 2011 року.

Шлюб знаменитостей тривав шість років. Вже через три роки після народження дітей вони подали на розлучення, який Кері переживала настільки важко, що на деякий час навіть утратила голос.

Раніше ми писали про те, що в Британії було проведено опитування, під час якого зʼясувалося, яка різдвяна пісня є найбільш дратівливою і набридливою. І виявилося, що "Все що мені потрібно на Різдво — це ти!" Мераї Кері займає перше місце.