75-летняя звезда Playboy Долли Партон повторила образ с обложки в день рождения мужа

Впервые Долли Партон появилась на обложке Playboy в октябре 1978 года. В одном из интервью она заявила, что готова повторить фотосессию, когда ей исполнится 75.

Американская кантри-певица и киноактриса Долли Партон умудрилась оригинально поздравить своего мужа с днем рождения, передает People.

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Легенда кантри-музыки рассказала журналистам, что воссоздала обложку журнала Playboy многолетней давности в новой фотосессии в качестве подарка Дину, за которым она замужем более пяти десятилетий.

Одетая в кроличьи уши, черное бюстье с подходящими перчатками и розовую бабочку, Партон поделилась конечным продуктом в видео, размещенном в ее аккаунтах в социальных сетях.

"Вам, наверное, интересно, почему я так одета. Ну, это на день рождения моего мужа. Помните, какое-то время назад я сказала, что буду позировать для журнала Playboy, когда мне будет 75? Ну, мне 75, и у них больше нет журнала, но моему мужу всегда нравилась оригинальная обложка Playboy", – подчеркнула она.

По словам Долли, она долго размышляла, как порадовать супруга, и решила поступить таким вот образом.

"Он все еще думает, что я горячая цыпочка после 57 лет, и я не собираюсь отговаривать его от этого", – добавила певица.

Десятикратная обладательница премии "Грэмми" в шутку сказала, что сейчас она выглядит как "сыр из ниток", но ее муж примет ее за "сливочный сыр".

Партон появилась на обложке журнала Playboy в октябре 1978 года, когда ей было 32 года. Впервые она выразила желание снова позировать в журнале во время интервью 60 Minutes Australia в марте 2020 года, поделившись, что надеется воссоздать обложку в ближайшем будущем.

"Я не планирую уходить на пенсию. Мне только что исполнилось 74 года, и я планирую снова попасть на обложку журнала Playboy. Видите ли, я писала в журнале Playboy много лет назад, и я подумала, что было бы так весело, если бы они пошли на это – я не знаю, сделают ли они – если бы я могла снова оказаться на обложке, когда мне будет 75".

Когда ее спросили, будет ли она позировать в том же наряде, что и на оригинальной обложке, певица ответила:

"Может быть!"

Напомним, после смерти Хью Хефнера, основателя журнала Playboy и его бессменного руководителя на протяжении многих лет, издатели решили отказаться от печатной версии и сосредоточиться собственно на бренде, который, по их словам, намного шире, чем просто журнал.