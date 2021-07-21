75-річна зірка Playboy Доллі Партон повторила образ із обкладинки в день народження чоловіка

Уперше Доллі Партон з'явилася на обкладинці Playboy у жовтні 1978 року. В одному з інтерв'ю вона заявила, що готова повторити фотосесію, коли їй виповниться 75.

Американська кантрі-співачка та кіноактриса Доллі Партон примудрилася оригінально привітати свого чоловіка з днем народження, передає People.

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Легенда кантрі-музики розповіла журналістам, що відтворила обкладинку журналу Playboy багаторічної давності в новій фотосесії як подарунок Діну, із яким вона у шлюбі більше пʼяти десятиліть.

Одягнена в кролячі вуха, чорне бюстьє з відповідними рукавичками та рожевий метелик, Партон поділилася кінцевим продуктом у відео, розміщеному в її акаунтах у соцмережах.

"Вам, напевно, цікаво, чому я так одягнена. Ну, це на день народження мого чоловіка. Памʼятаєте, колись я сказала, що буду позувати для журналу Playboy, коли мені буде 75? Ну, мені 75, і в них більше немає журналу, але моєму чоловікові завжди подобалася оригінальна обкладинка Playboy", — підкреслила вона.

За словами Доллі, вона довго роздумувала, як порадувати чоловіка, і вирішила вчинити таким ось чином.

"Він все ще думає, що я гаряча красуня після 57 років, і я не збираюся відмовляти його від цього", — додала співачка.

Десятиразова володарка премії "Греммі" пожартувала, що зараз вона має вигляд "сиру з ниток", але її чоловік прийме її за "вершковий сир".

Партон зʼявилася на обкладинці журналу Playboy у жовтні 1978 року, коли їй було 32 роки. Вперше вона висловила бажання знову позувати в журналі під час інтервʼю 60 Minutes Australia в березні 2020 року, поділившись, що сподівається відтворити обкладинку в найближчому майбутньому.

"Я не планую йти на пенсію. Мені щойно виповнилося 74 роки, і я хочу знову потрапити на обкладинку журналу Playboy. Бачте, я писала в журналі Playboy багато років тому, і я подумала, що було б так весело, якби вони пішли на це — я не знаю, чи зроблять вони — якби я могла знову опинитися на обкладинці, коли мені буде 75 ".

Коли її запитали, чи буде вона позувати в тому ж вбранні, що і на оригінальній обкладинці, співачка відповіла:

"Може бути!"

Нагадаємо, після смерті Гʼю Гефнера, засновника журналу Playboy і його беззмінного керівника протягом багатьох років, видавці вирішили відмовитися від друкованої версії та зосередитися власне на бренді, який, за їхніми словами, набагато ширший, ніж просто журнал.