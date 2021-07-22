Сын Робина Уильямса раскрыл настоящий диагноз покойного отца

О том, что врачи неправильно диагностировали болезнь Робина Уильямса, его семья узнала уже после самоубийства актера.

Голливудский актер Робин Уильямс, которому 21 июля исполнилось бы 70 лет, был разочарован из-за неправильного диагноза, поставленного ему врачами. Об этом рассказал его сын Зак в подкасте The Genius Life.

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Легендарному комику ошибочно поставили неверный диагноз "болезнь Паркинсона". На самом же деле актер страдал деменцией с тельцами Леви – вторым по распространенности типом прогрессирующего слабоумия после болезни Альцгеймера. Она вызывает прогрессирующее снижение умственных способностей, и у пострадавших могут возникать зрительные галлюцинации и изменения бдительности и внимания. Семья Робина Уильямса узнала об этом уже после того, как он покончил с собой в 2014 году

"То, что я увидел, было разочарованием. То, что он пережил, не соответствовало однозначно тому, что испытывают многие пациенты с болезнью Паркинсона. Так что, я думаю, ему было тяжело"– отметил 38-летний Зак Уильямс.

Сын актера, который прилагает все усилия для борьбы с проблемами психического здоровья, отметил, что у отца были трудности, которые расстраивали его:

"Были проблемы, связанные с тем, как он себя чувствовал, а также с неврологической точки зрения, он не чувствовал себя хорошо".

Сын Уильямса также поставил под сомнение лекарства, которые принимал его отец, предположив, что они, возможно, ухудшили его общее состояние здоровья.

"Эти наркотики – не шутка. Они также очень вредны для ума и тела", – добавил он. По словам Зака, даже в окружении любящей семьи его отец чувствовал себя "неуютно" и "изолированно".

По словам Зака, он тяжело пережил самоубийство отца:

"Я сильно пил, чтобы поддерживать свое психическое здоровье, которое создавало очень вредные проблемы. Лично у меня были проблемы со здоровьем. У меня был какой-то психоз, и когда я разговаривал с психиатром, мне поставили диагноз "посттравматическое стрессовое расстройство. Я занимался самолечением из-за травмы с помощью алкоголя".

Чтобы не скатиться на дно, Зак, у которого двое детей, обратился за помощью в программу из 12 шагов, а также в групповую терапию, которая помогла ему.

В день 70-летия оскароносного актера его сын опубликовал архивный снимок отца.

"Папа, в день твоего 70-летия я хочу, чтобы ты знал, что твой невероятный дух живет внутри нас. Сегодня наша семья будет чествовать тебя и твою память. Мы скучаем по тебе и любим всегда!", – подписал он черно-белое фото.

[ + – ] В день 70-летия актера сын опубликовал его архивное фото Фото: zak pym williams/instagram

Робин Уильямс был найден мертвым в своем доме в Тибуроне 11 августа 2014 года. Позже эксперты установили, что смерть наступила в результате повешения на ремне. По словам родных, в последнее время актер страдал от депрессии, у него появились проблемы со сном и паранойя.

Уильямс был награжден "Оскаром" за роль второго плана в картине "Умница Уилл Хантинг" и пять раз получал "Золотой глобус". Он известен по таким фильмам как "Миссис Даутфайр", "Август Раш", "Двухсотлетний человек", "Куда приводят мечты", "Джуманджи" и многим другим. Всего на его счету почти 300 картин.