Син Робіна Вільямса розкрив справжній діагноз покійного батька

Про те, що лікарі неправильно діагностували хворобу Робіна Вільямса, його сім'я дізналася вже після самогубства актора.

Голлівудський актор Робін Вільямс, якому 21 липня виповнилося б 70 років, був розчарований через неправильний діагноз, який поставили йому лікарі. Про це розповів його син Зак у подкасті The Genius Life.

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Легендарному коміку помилково поставили невірний діагноз "хвороба Паркінсона". Насправді ж актор страждав на деменцію з тільцями Леві — другим за поширеністю типом прогресуючого слабоумства після хвороби Альцгеймера. Воно викликає зниження розумових здібностей, яке прогресує, і в потерпілих можуть виникати зорові галюцинації та зміни пильності й уваги. Сімʼя Робіна Вільямса дізналася про це вже після того, як він наклав на себе руки у 2014 році

"Те, що я побачив, було розчаруванням. Те, що він пережив, не однозначно відповідало тому, що відчувають багато пацієнтів із хворобою Паркінсона. Так що, я думаю, йому було важко", — зазначив 38-річний Зак Вільямс.

Син актора, який докладає всіх зусиль для боротьби з проблемами психічного здоровʼя, зазначив, що в батька були труднощі, які розчаровували його:

"Були проблеми, повʼязані з тим, як він почувався, а також із неврологічної точки зору він не почувався добре".

Син Вільямса також поставив під сумнів ліки, які приймав його батько, припустивши, що вони, можливо, погіршили його загальний стан здоровʼя.

"Ці наркотики — не жарт. Вони також дуже шкідливі для розуму і тіла", — додав він. За словами Зака, навіть в оточенні люблячої родини його батько почувався "незатишно" й "ізольовано".

За словами Зака, він важко пережив самогубство батька:

"Я сильно пив, щоб підтримувати своє психічне здоровʼя, яке створювало дуже шкідливі проблеми. Особисто в мене були проблеми зі здоровʼям. У мене був якийсь психоз, і коли я розмовляв із психіатром, мені поставили діагноз "посттравматичний стресовий розлад". Я займався самолікуванням через травму за допомогою алкоголю ".

Щоб не скотитися на дно, Зак, у якого двоє дітей, звернувся за допомогою в програму з 12 кроків, а також у групову терапію, яка допомогла йому.

У день 70-річчя оскароносного актора його син опублікував архівний знімок батька.

"Тато, у день твого 70-річчя я хочу, щоб ти знав, що твій неймовірний дух живе всередині нас. Сьогодні наша сімʼя вшановуватиму тебе та твою памʼять. Ми сумуємо за тобою і любимо завжди!" — підписав він чорно-біле фото.

[ + – ] У день 70-річчя актора син опублікував його архівне фото Фото: zak pym williams/instagram

Робін Вільямс був знайдений мертвим у своєму будинку в Тибуроні 11 серпня 2014 року. Пізніше експерти встановили, що смерть настала в результаті повішення на ремені. За словами рідних, останнім часом актор страждав від депресії, у нього зʼявилися проблеми зі сном і параноя.

Вільямс був нагороджений "Оскаром" за роль другого плану в картині "Розумник Вілл Гантінг" і пʼять разів отримував "Золотий глобус". Він відомий за такими фільмами як "Місіс Даутфайр", "Август Раш", "Двохсотрічна людина", "Куди приводять мрії", "Джуманджі" і багатьма іншим. Усього на його рахунку майже 300 картин.