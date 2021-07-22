На аукционе продали уникальную коллекцию снимков с фестиваля Вудсток

Снимки сделал фотограф Барри Левин, который в то время работал на Columbia Records

На рок-аукционе продали коллекцию снимков с культового музыкального фестиваля Вудсток, который проходил в 1969 году с 15 по 18 августа. Серия из 300 слайдов обошлась покупателю в 16 тысяч долларов. Об этом пишет Daily Mail.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

А некоторые фотографии ушли с молотка почти за пять тысяч долларов. Единственная существующая фотография фолк-рок супергруппы Crosby, Stills, Nash and Young, выступающей на фестивале, также была продана за более чем 1300 долларов. Янг был "пуристом", который ненавидел фотографироваться.

[ + – ] Выступление группы Crosby, Stills, Nash and Young

Фотографии сделал 77-летний Барри Левин, продюсер звукозаписывающей компании Columbia Records. Он был близко знаком со многими музыкантами и, к тому же, у него был доступ к вертолету компании, что позволило ему летать на полем у города Бетел, штат Нью-Йорк, где и собрались тысячи почитателей рок-музыки.

[ + – ] Музыкальный фестиваль Вудсток

[ + – ] Барри Левин у своего вертолета

Тогда Барри было 26 лет и он должен был сделать серию снимков для документального фильма. Сейчас, когда ему вот-вот исполнится 78 лет, Барри решил, что пора передать свое наследие "кому-то другому".

Ему удалось сделать фотографии таких легенд, как Нил Янг, Дженис Джоплин, Джо Крокер, Элвин Ли и The Who.

[ + – ] Джимми Хендрикс на Вудстоке [ + – ] Джо Кокер на Вудстоке

Левин рассказал, что хоть на Вудстоке и царила "потрясающая атмосфера", условия там были не слишком комфортными: "Не хватало еды и воды, но все жили в мире и любви. Ощущение было осязаемым — это была та жизнь, которую люди ждали — жить свободно и управлять собой ", — рассказал он.

Однако он все три дня, пока длился фестиваль, работал, не покладая рук, и даже натер волдыри на пальце, которым нажимал на спуск фотоаппарата. Поспать ему удалось всего 45 минут за все это время, причем заснул он прямо на рояле, пока не сцене выступала группа Blood, Sweat and Tears.

[ + – ] Влюбленная пара на Вудстоке

Напомним, культовый музыкальный фестиваль Вудсток прошел возле города Бетел, хотя ранее должен был пройти в Вудстоке, который и дал ему название. На поле фермера Макса Ясгура собралось более 400 тысяч человек. Причем большая часть из них явилась без билетов. Организаторы, в итоге, обанкротились, однако вернули свои деньги, выпустив в прокат фильм "Штурмуя Вудсток". Вудсток ознаменовал начало "сексуальной революции" и конец эпохи движения хиппи.