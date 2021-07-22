На аукціоні продали унікальну колекцію знімків із фестивалю Вудсток

Знімки зробив фотограф Баррі Левін, який тоді працював на Columbia Records

На рок-аукціоні продали колекцію знімків із культового музичного фестивалю Вудсток, який відбувся в 1969 році з 15 по 18 серпня. Серія з 300 слайдів обійшлася покупцеві в 16 тисяч доларів. Про це пише Daily Mail.

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А деякі фотографії пішли з молотка майже за п'ять тисяч доларів. Єдина існуюча фотографія фолк-рок супергрупи Crosby, Stills, Nash and Young, яка виступає на фестивалі, також була продана за більш ніж 1300 доларів. Учасник гурту Янг був "пуристом", який ненавидів фотографуватися.

[ + – ] Виступ групи Crosby, Stills, Nash and Young

Фотографії зробив 77-річний Баррі Левін, продюсер звукозаписної компанії Columbia Records. Він був близько знайомий із багатьма музикантами і, до того ж, у нього був доступ до вертольоту компанії, що дозволило йому літати над полем у місті Бетел, штат Нью-Йорк, де й зібралися тисячі шанувальників рок-музики.

[ + – ] Музичний фестиваль Вудсток

[ + – ] Баррі Левін біля свого вертольота

Тоді Баррі було 26 років, і він повинен був зробити серію знімків для документального фільму. Зараз, коли йому ось-ось виповниться 78 років, Баррі вирішив, що слід було б передати свою спадщину "комусь іншому".

Йому вдалося зробити фотографії таких легенд як Ніл Янг, Дженіс Джоплін, Джо Крокер, Елвін Лі та The Who.

[ + – ] Джиммі Гендрікс на Вудстоку [ + – ] Джо Кокер на Вудстоку

Левін розповів, що хоч на Вудстоку й панувала "приголомшлива атмосфера", умови там були не надто комфортними: "Не вистачало їжі та води, але всі жили в мирі та любові. Відчуття справжнім — це була те життя, яке люди чекали — жити вільно та керувати собою", — розповів він.

Однак він усі три дні, поки тривав фестиваль, працював не покладаючи рук і навіть натер пухирі на пальці, яким натискав на спуск фотоапарата. Поспати йому вдалося всього 45 хвилин за весь цей час, причому заснув він прямо на роялі, поки не сцені виступала група Blood, Sweat and Tears.

[ + – ] Закохана пара на Вудстоку

Нагадаємо, культовий музичний фестиваль Вудсток пройшов біля міста Бетел, хоча раніше мав пройти в Вудстоку, який і дав йому назву. На поле фермера Макса Ясгура зібралося понад 400 тисяч людей. Причому більша частина з них прийшла без квитків. Організатори у результаті збанкрутували, проте повернули свої гроші, випустивши в прокат фільм "Штурмуючи Вудсток". Вудсток ознаменував початок "сексуальної революції" та кінець епохи руху гіпі.