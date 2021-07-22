"Не был настоящим сиротой": вокруг приемного сына Анджелины Джоли разгорается скандал

Бывший друг Анджелины Джоли из Камбоджи соврал, что он настоящий отец Мэддокса, и подписал документы от имени родителя, чтобы ускорить процесс усыновления и получить разрешение суда.

Приемный сын 46–летней голливудской актрисы Анджелины Джоли Мэддокс может иметь живых биологических родителей, и на момент усыновления он вряд ли был сиротой. Об этом в эксклюзивном интервью Mail Online заявил бывший друг знаменитости Сарат Мун.

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Мун, руководивший неправительственной организацией в Камбодже, стал близким другом Джоли во время ее визитов в эту страну в 2000 году, откуда родом старший приемный сын актрисы. Он также сыграл важную роль в процессе усыновления, подписав юридические документы, в которых говорилось, что он был настоящим отцом Мэддокса, хотя таковым не являлся. На этот шаг он пошел, чтобы ускорить процесс и получить одобрение камбоджийских судей на усыновление.

"Я не уверен на 100%, что Мэддокс был сиротой, даже несмотря на то, что он пришел из приюта. По крайней мере, один из родителей мог быть жив на момент его усыновления. Но я никогда не задавал этих сложных вопросов, никто не задавал. Это часто происходило в Камбодже. Многие младенцы были оставлены в приютах или проданы им родителями, потому что они не могли позволить себе заботиться о них", – признался он журналистам.

В свою очередь Кек Галибру, глава правозащитного агентства Licadho, расследовавший усыновление Мэддокса уверен, что мальчик "не был настоящим сиротой и не был брошен".

[ + – ] Анджелина Джоли усыновила Мэддокса в 2002 году Фото: Getty Images

Однако Анджелина Джоли утверждает, что приложила все усилия, чтобы убедиться, что у Мэддокса нет живых родителей, и всегда говорила, что он сирота.

"Я бы никогда не отняла у матери ее ребенка. Я могу только представить, как это было бы ужасно", – заявляла она.

Но новые вопросы, поднятые Муном, появились в новом документальном фильме "Украденные дети" 21-летней режиссера Элизабет Джейкобс, которая исследует, были ли дети в Камбодже украдены из их семей и отправлены на усыновление.

[ + – ] Документальный фильм "Украденные дети" поднял вопрос законности усыновления Анджелиной Джоли мальчика из Камбоджи

В свое время родители Элизабет воспользовались услугами агента по усыновлению Лорин Галиндо, той самой женщины, которую Джоли использовала для усыновления Мэддокса в 2002 году. В то время Галиндо и ее сестра Линн Девин управляли агентством по усыновлению под названием Seattle International Adoptions, и вскоре после усыновления Мэддокса им было предъявлено уголовное обвинение.

Девин оштрафовали на $150 тысяч за подделку документов для получения американских виз для "сирот", а Галиндо была заключен в тюрьму на 18 месяцев в 2004 году за то же преступление и отмывание денег.

Когда скандал был разоблачен, правительства США и нескольких других стран прекратили усыновление детей из Камбоджи, а Джоли заявила, что ничего не знает о незаконной торговле. По ее словам, нет никаких доказательств того, что Мэддокс не был сиротой.

Мун же утверждает, что любые вопросы решаются с помощью денег.

"Анджелина лично не вмешивалась. Это были те, кто был рядом с ней, которые управляли процессом и просили меня помочь", – добавил он. Мужчина утверждает, что к нему обратились с подобной просьбой из-за его дружбы с Джоли и его влияния в провинции Баттамбанг на северо-западе Камбоджи, где базировалась его неправительственная организация, которая реализовала несколько проектов. Среди них были образовательные программы для детей, финансирование бедных фермеров и программы здравоохранения. Все они были нацелены на сельских жителей на северо-востоке Камбоджи.

[ + – ] Анджелина Джоли, Сарат Мун и Мэддокс Фото: The Daily Mail

Ссылаясь на документальный фильм, Мун сказал:

"Я надеюсь, что он раскрывает всю систему усыновления в Камбодже того времени. Но я не хочу, чтобы Мэддоксу это причинило эмоциональную боль. Его усыновление было принято законом, но до сих пор я не могу сказать наверняка, был ли он сиротой, я не думаю, что кто-то может. Но я не хочу, чтобы он был поврежден тем, что может произойти. Я хочу, чтобы у Мэддокса была хорошая жизнь и светлое будущее. Я до сих пор очень люблю его и Анджелину, хотя я давно их не видел".

Как известно, Джоли и ее бывший муж Брэд Питт совместно опекают своих шестерых детей, родных 12-летних близнецов Вивьен и Нокс и 15-летнюю Шайло, а также приемных Захару (6), Пакса (17) и Мэддокса (19).