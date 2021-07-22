"Не був справжнім сиротою": довкола прийомного сина Анджеліни Джолі розгорається скандал

Колишній друг Анджеліни Джолі з Камбоджі збрехав, що він справжній батько Меддокса, і підписав документи від імені батька, щоб прискорити процес усиновлення та отримати дозвіл суду.

Прийомний син 46-річної голлівудської акторки Анджеліни Джолі Меддокс може мати живих біологічних батьків, і на момент усиновлення він навряд чи був сиротою. Про це в ексклюзивному інтервʼю Mail Online заявив колишній друг знаменитості Сарат Мун.

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Мун, який керував неурядовою організацією в Камбоджі, став близьким другом Джолі під час її візитів у цю країну в 2000 році, звідки родом старший прийомний син акторки. Він також зіграв важливу роль у процесі всиновлення, підписавши юридичні документи, в яких говорилося, що він був справжнім батьком Меддокса, хоча таким не був. На цей крок він пішов, щоб прискорити процес та отримати схвалення камбоджійських суддів на усиновлення.

"Я не впевнений на 100%, що Меддокс був сиротою, навіть незважаючи на те, що він прийшов із притулку. Принаймні, один із батьків міг бути живий на момент його усиновлення. Але я ніколи не ставив цих складних питань, ніхто не ставив. Це часто відбувалося в Камбоджі. Багато немовлят були покинуті в притулках або продані їм батьками, тому що вони не могли дозволити собі піклуватися про них", — зізнався він журналістам.

Зі свого боку Кек Галібру, глава правозахисного агентства Licadho, який розслідував усиновлення Меддокса впевнений, що хлопчик "не був справжнім сиротою і не був кинутий".

[ + – ] Анджеліна Джолі всиновила Меддокса в 2002 році Фото: Getty Images

Однак Анджеліна Джолі стверджує, що доклала всіх зусиль, щоб переконатися, що у Меддокса немає живих батьків, і завжди говорила, що він сирота.

"Я б ніколи не забрала у матері її дитя. Я можу тільки уявити, як це було б жахливо", — заявляла вона.

Але нові питання, порушені Муном, зʼявилися в новому документальному фільмі "Вкрадені діти" 21-річної режисерки Елізабет Джейкобс, яка досліджує, чи були діти в Камбоджі вкрадені з їхніх сімей і відправлені на всиновлення.

[ + – ] Документальний фільм "Вкрадені діти" порушив питання законності всиновлення Анджеліною Джолі хлопчика з Камбоджі

Свого часу батьки Елізабет скористалися послугами агентки з усиновлення Лорін Галіндо, тієї самої жінки, яку Джолі використовувала для усиновлення Меддокса в 2002 році. У той час Галіндо та її сестра Лінн Девін керували агентством з усиновлення під назвою Seattle International Adoptions, і незабаром після усиновлення Меддокса їм було предʼявлене кримінальне обвинувачення.

Девін оштрафували на $150 тисяч за підробку документів для отримання американських віз для "сиріт", а Галіндо була поміщена у вʼязницю на 18 місяців у 2004 році за той же злочин і відмивання грошей.

Коли скандал був викритий, уряди США та деяких інших країн припинили усиновлення дітей з Камбоджі, а Джолі заявила, що нічого не знає про незаконну торгівлю. За її словами, немає жодних доказів того, що Меддокс не сирота.

Мун же стверджує, що будь-які питання вирішуються за допомогою грошей.

"Анджеліна особисто не втручалася. Це були ті, хто був поруч із нею, які керували процесом і просили мене допомогти", — додав він. Чоловік стверджує, що до нього звернулися з подібним проханням через його дружбу з Джолі та його вплив у провінції Баттамбанг на північному заході Камбоджі, де базувалася його неурядова організація, яка реалізувала кілька проєктів. Серед них були освітні програми для дітей, фінансування бідних фермерів і програми охорони здоровʼя. Усі вони були спрямовані на сільських жителів на північному сході Камбоджі.

[ + – ] Анджеліна Джолі, Сарат Мун і Меддокс Фото: The Daily Mail

Посилаючись на документальний фільм, Мун сказав:

"Я сподіваюся, що він розкриває всю систему всиновлення в Камбоджі того часу. Але я не хочу, щоб Меддоксу це заподіяло емоційний біль. Його усиновлення було ухвалене законом, але досі я не можу сказати напевно, чи був він сиротою, я не думаю, що хтось може. Але я не хочу, щоб він був пошкоджений тим, що може статися. Я хочу, щоб у Меддокса було хороше життя і світле майбутнє. Я досі дуже люблю його й Анджеліну, хоча я давно їх не бачив".

Як відомо, Джолі та її колишній чоловік Бред Пітт разом опікуються над своїми шістьома дітьми, рідними 12-річними близнюками Вівʼєн і Нокс і 15-річною Шайло, а також прийомними Захарою (6), Паксом (17) і Меддоксом (19).