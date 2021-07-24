Пикник на природе: лучшие рецепты овощей и мяса на гриле

Фокус собрал самые интересные рецепты, которые сделают отдых на природе не только запоминающимся, но и вкусным.

Лето перешагнуло экватор, однако еще достаточно времени для того, чтобы компанией отправиться на пикник на природе. Очень редко подобные вылазки обходятся без шашлыков и других вкусностей, приготовленных на открытом огне или углях.

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Гриль или мангал? Вот в чем вопрос

Чаще всего на природе готовят на гриле или на мангале. В чем же разница между ними?

Мангал – это прямоугольная жаровня, в которой тлеют угли, а сверху на бортах уложены шампуры, на которые нанизаны шашлыки. Часто, если мангала нет, изобретательные кулинары используют кирпичи, выстраивая из них некое подобие жаровни.

[ + – ] Мангал подходит как для приготовления шашлыков, так и в качестве подставки для решетки под гриль Фото: Открытые источники

[ + – ] Для многих из нас мангал с красиво уложенными шашлыками – неотъемлемая деталь дачного отдыха Фото: Ирина Горбань/Facebook

Гриль – это приспособление с решеткой для приготовления блюд на открытом огне или углях. Он может быть стационарным или переноснам. Чаще всего на природе функцию гриля исполняет металлическая решетка из двух частей, которая укладывается на мангал или на кирпичи.

[ + – ] Чаще всего для приготовления продуктов на гриле украинцы используют металлическую решетку из двух частей Фото: Открытые источники

Мясо или овощи укладывают на одну из решеток и закрывают сверху другой. По своей конструкции гриль скорее похож на барбекю, чем на мангал (барбекю – это круглая жаровня с решеткой, оборудованная крышкой).

[ + – ] Гриль-барбекю – это устройство с поддоном для углей, решеткой и крышкой Фото: Соцсети

Описанные приспособления позволяют готовить на природе рыбу, овощи и, конечно же, мясо — поджаристые, ароматные, с аппетитным дымком!.

Овощи на гриле

Овощи, приготовленные на углях, традиционно пользуются популярностью на пикниках. Их приготовление не требует много времени, а на выходе получается вкусный и полезный продукт, который не "грузит" желудок и утоляет голод.

Овощи ассорти на гриле

Для приготовления вам понадобится:

Болгарский перец – 2 шт.;

Помидоры черри – 150 гр;

Баклажаны – 1 шт.;

Небольшой молодой цуккини – 1 шт.;

Репчатый лук – 1 шт.;

Шампиньоны – 200 гр;

Чеснок – 5 зубчиков.

Маринад для овощей:

Сухой орегано – 1 ч.л;

Мускатный орех – 1 ч.л;

Красный молотый перец – 1 ч.л;

Черный молотый перец – 1 ч.л;

Сухой майоран по вкусу;

Соевый соус – 1 ст. л;

Растительное масло – 4 ст. л.

Заправка для готовых овощей:

Чеснок – 2 зубчика;

Растительное масло – 2 ст. л.

Способ приготовления:

Разожгите в мангале огонь и дождитесь, когда он прогорит. Пока угли "доходят", есть время подготовить овощи. Цуккини, шампиньоны, баклажан, помидоры и перец помойте, а лук и чеснок очистите от шелухи.

Цуккини нарежьте колечками толщиной около сантиметра, также нетолстыми кружочками нарежьте баклажан. Болгарский перец режем пополам или на 4 части, удалив плодоножку и семена. Лук режем толстыми кольцами, причем так, чтобы они не расслоились. Помидоры черри отделите от ветки и в каждом сделайте несколько проколов зубочисткой, чтобы лучше впитался приготовленный маринад.

[ + – ] Овощи, запеченные на гриле, сохраняют большинство витаминов Фото: Askar Abayev from Pexels

Для приготовления маринада в глубокой посудине смешиваем травы и специи, добавляем соевый соус и растительное масло. Все еще раз хорошо перемешиваем и заливаем овощи полученной смесью.

Чтобы было удобнее мариновать, овощи можно разделить на три тарелки: цуккини, перец и баклажаны в одной, грибы во второй и помидоры, лук и чеснок в третьей. А чтобы равномерно распределить маринад, можно воспользоваться кисточкой из силикона.

Перед приготовлением шампиньоны нанизываем на деревянные шпажки, чтобы они не рассыпались на решетке во время переворачивания, то же делаем с луком и чесноком.

Когда угли будут готовы, на решетку выкладываем баклажаны и жарим их, переворачивая, до готовности. Степень готовности зависит от предпочтений компании: кто-то любит очень поджаристые овощи, а кому-то достаточно, что они просто подрумянились.

Далее таким же способом жарим все остальное. Быстрее всего готовятся помидоры. Им будет достаточно всего несколько секунд.

После того, как овощи готовы, делаем заправку. Для этого пропускаем через пресс чеснок либо же рубим его мелко. Смешиваем с растительным маслом и добавляем сок лимона.

Готовые овощи выкладываем на большой поднос или блюдо, поливаем заправкой, которую распределяем кисточкой. Можно овощи слегка посолить, а непосредственно перед подачей к столу посыпать зеленью.

[ + – ] Овощи гриль Фото: Getty Images

Куриные ножки в соево-медовом маринаде

Куриное мясо - пожалуй, самое предпочтительное для приготовления на природе. Курятина быстро готовится и получается сочной. Куриные ножки в соево-медовом маринаде – одно из самых популярных блюд для гриля.

Для приготовления куриных ножек нам понадобится:

Куриные ножки – 500 гр;

Соевый соус – 100 мл;

Бальзамический уксус – 100 мл;

Мед – 3 ст. л;

Чеснок – 2 зубчика;

Несколько перьев зеленого лука.

Способ приготовления:

Смешайте соевый соус, бальзамический уксус, мед, рубленый лук и измельченный чеснок. Полученным маринадом залейте ножки и хорошо перемешайте, чтобы он лучше впитывался. Оставьте все на несколько часов, еще пару раз перемешав ножки.

Теперь выкладываем мясо на решетку и обжариваем с каждой стороны по 10-15 минут, пока не появится румяная корочка.

[ + – ] Куриные ножки в соево-медовом соусе на гриле Фото: Соцсети

Маринованная картошка на гриле

Этот рецепт решит проблему с гарниром во время пикника. Такая картошка отлично подходит как основа для овощей гриль или дополнение к мясным и рыбным блюдам.

Для приготовления маринованной картошки нам понадобится:

Картошка – 6-8 штук;

Вода – 100 мл;

Оливковое масло – 4 ст.л;

Паприка – 1 ст.л;

Чеснок – 1 зубчик;

соль и черный молотый перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Картофель хорошо моем и нарезаем кружочками примерно в сантиметр толщиной, а затем готовим маринад. Для этого смешиваем воду, оливковое масло, специи и измельченный чеснок. В эту массу опускаем нарезанный картофель, все перемешиваем и оставляем на час. Затем раскладываем картошку на решетке и обжариваем по 4-6 минут с каждой стороны.

Чтобы ускорить процесс приготовления, картофель можно замариновать еще дома.

[ + – ] Перед подачей картошку можно украсить зеленью Фото: Kolundrov

Лосось в лимонно-чесночном маринаде

Рыба так же хороша на гриле, как мясо и овощи. Такой способ приготовления позволяет сохранить полезные витамины и микроэлементы в продукте. При этом вкус приготовленной на углях рыбы куда интереснее, чем у той, которую вы обычно делаете в условиях уютной кухни.

Для приготовления лосося нам понадобится:

Филе лосося – 4 штуки;

Тертая лимонная цедра – 2 ч.л;

Чеснок – 2 зубчика;

Черный молотый перец – половина чайной ложки;

Несколько веточек розмарина;

Соль по вкусу.

Способ приготовления:

Смешиваем соль, перец, измельченный чеснок, цедру лимона и мелко порезанный розмарин. Этой смесью натираем филе лосося и оставляем на 15 минут. Затем выкладываем филе на решетку и обжариваем с обеих сторон по 3-5 минут.

[ + – ] Лосось на гриле станет коронным блюдом пикника. Главное – подобрать маринад Фото: Getty Images

Бутерброды с колбасой и сыром

Кто сказал, что на пикнике нельзя приготовить горячие бутерброды? А на гриле они получаются сочными, хрустящими и очень аппетитными.

Для приготовления нам понадобится:

Белый хлеб – 8 больших ломтиков;

Сливочное масло – 4 ст. л;

Кетчуп или соус барбекю – 4 ст.л;

Твердый сыр – 80 гр;

Колбаса – 12 ломтиков;

Листья салата.

Способ приготовления:

Смазываем 4 ломтика хлеба маслом. Остальные четыре кусочка также смазываем соусом или кетчупом и посыпаем твердым сыром или кладем сыр, нарезанный ломтиками. Сверху выкладываем по три кусочка колбасы, листья салата и накрываем оставшимся хлебом. Обжариваем бутерброды по 2-3 минуты с каждой стороны, пока сыр не расплавится, а на хлебе не появится хрустящая корочка.

Тем, кто любит бутерброды с овощами, рекомендуем добавить помидоры, уложив их перед приготовлением между сыром и колбасой.

[ + – ] Бутерброды на гриле получаются хрустящими и очень аппетитными Фото: Скриншот

Свиные ребрышки в маринаде

Приготовленные в маринаде из соевого соуса, горчицы и имбиря ребрышки станут коронным блюдом на любом пикнике.

Для приготовления нам понадобится:

Свиные ребрышки – 1 кг;

Свежий корень имбиря среднего размера;

Крупная луковица;

Приправа для шашлыка – 2 ст. л;

Соевый соус – 150 мл;

Горчица – 2 ст.л;

Соль и черный молотый перец по вкусу.

Способ приготовления:

Измельчаем ножом имбирь, а лук режем кольцами. Смешиваем все с приправой для шашлыка, соевым соусом, горчицей, перцем и солью. В эту смесь помещаем мясо и, хорошо все перемешав, оставляем на несколько часов мариноваться. После этого выкладываем ребрышки на решетку и жарим по 10-15 минут с каждой стороны до появления румяной корочки. Перед подачей мясо можно посыпать зеленью.

[ + – ] Перед тем, как отправлять мясо на решетку, его нужно подержать в маринаде несколько часов Фото: Соцсети

Куриные грудки с овощами в фольге

Запекание в фольге на решетке позволяет сохранить продукты максимально сочными!

Для приготовления нам понадобится:

Куриные грудки без кожи – 4 штуки;

Обычные помидоры или помидоры черри – 200 гр;

Кукуруза – 2 початка;

Чеснок – 2 зубчика;

Оливковое масло – 4 ст.л;

Сливочное масло – 2 ст.л;

Несколько веточек базилика;

Соль и черный молотый перец по вкусу.

Способ приготовления:

На четыре листа фольги (отдельно на каждый) выкладываем куриные грудки, зерна кукурузы, половинки помидоров (если крупные — четвертинки), тонко нарезанный чеснок. Поливаем все оливковым маслом и приправляем солью и перцем, а сверху на каждую грудку укладываем по кусочку сливочного масла.

Все аккуратно заворачиваем в фольгу, следя, чтобы ингредиенты были плотно закрыты и нигде ничего не вытекало. В противном случае мясо получится сухим и не очень вкусным. Укладываем все на решетку и запекаем около получаса. При подаче грудки можно украсить нарезанной зеленью.

[ + – ] Куриные грудки с овощами в фольге готовятся на решетке около получаса Фото: Соцсети

Пока лето продолжается, а жара не отступает, предлагаем освоить рецепты домашних освежающих напитков.