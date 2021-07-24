Пікнік на природі: кращі рецепти овочів і м'яса на грилі

Фокус зібрав найцікавіші рецепти, які зроблять відпочинок на природі не тільки пам'ятним, але і смачним.

Літо переступило екватор, однак ще удосталь часу для того, щоб компанією відправитися на пікнік на природі. Дуже рідко подібні вилазки обходяться без шашликів та інших смаколиків, приготованих на відкритому вогні або вугіллі.

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Гриль чи мангал? Ось у чому питання

Найчастіше на природі готують на грилі або на мангалі. У чому ж різниця між ними?

Мангал — це прямокутна жаровня, в якій тліє вугілля, а зверху на бортах укладені шампури, на які нанизані шашлики. Часто, якщо мангала немає, винахідливі кулінари використовують цеглу, вибудовуючи з них якусь подобу жаровні.

[ + – ] Мангал підходить як для приготування шашликів, так і в якості підставки для решітки під гриль Фото: Открытые источники

[ + – ] Для багатьох з нас мангал з красиво укладеними шашликами — невід'ємна деталь дачного відпочинку Фото: Ирина Горбань/Facebook

Гриль — це пристосування з ґратами для приготування страв на відкритому вогні або вугіллі. Він може бути стаціонарним або переносним. Найчастіше на природі функцію гриля виконує металева решітка з двох частин, яка укладається на мангал або на цеглу.

[ + – ] Найчастіше для приготування продуктів на грилі українці використовують металеву решітку з двох частин Фото: Открытые источники

Мʼясо або овочі укладають на одну з решіток та закривають зверху іншою. За своєю конструкцією гриль більше схожий на барбекю, ніж на мангал (барбекю — це кругла жаровня з ґратами, обладнана кришкою).

[ + – ] Гриль-барбекю — це пристрій з піддоном для вугілля, ґратами і кришкою Фото: Соцсети

Описані пристосування дозволяють готувати на природі рибу, овочі і, звичайно ж, мʼясо — підсмажені, ароматні, з апетитним димком!

Овочі на грилі

Овочі, приготовлені на вугіллі, традиційно користуються популярністю на пікніках. Їх приготування не вимагає багато часу, а на виході отримуємо смачний і корисний продукт, який не "навантажує" шлунок і втамовує голод.

Овочі асорті на грилі

Для приготування вам знадобиться:

Болгарський перець — 2 шт.;

Помідори чері — 150 гр;

Баклажани — 1 шт.;

Невеликий молодий цукіні — 1 шт.;

Ріпчасту цибулю — 1 шт.;

Печериці — 200 гр;

Часник — 5 зубчиків.

Маринад для овочів:

Сухий орегано — 1 ч.л;

Мускатний горіх — 1 ч.л;

Червоний мелений перець — 1 ч.л;

Чорний мелений перець — 1 ч.л;

Сухий майоран за смаком;

Соєвий соус — 1 ст. л;

Рослинна олія — 4 ст. л.

Заправка для готових овочів:

Часник — 2 зубчики;

Рослинна олія — 2 ст. л.

Спосіб приготування:

Розпаліть в мангалі вогонь і дочекайтеся, коли він прогорить. Поки вугілля "доходить", є час підготувати овочі. Цукіні, печериці, баклажан, помідори і перець помийте, а цибулю і часник очистіть від лушпиння.

Цукіні наріжте кружальцями завтовшки близько сантиметра, також нетовстими кружечками наріжте баклажан. Болгарський перець ріжемо навпіл або на 4 частини, видаливши плодоніжки і насіння. Цибулю ріжемо товстими кільцями, причому так, щоб вони не розшарувалися. Помідори чері відокремте від гілки і в кожному зробіть кілька проколів зубочисткою, щоб краще вбрався приготований маринад.

[ + – ] Овочі, запечені на грилі, зберігають більшість вітамінів Фото: Askar Abayev from Pexels

Для приготування маринаду в глибокій посудині змішуємо трави і спеції, додаємо соєвий соус і рослинне масло. Все ще раз добре перемішуємо і заливаємо овочі отриманою сумішшю.

Щоб було зручніше маринувати, овочі можна розділити на три тарілки: цукіні, перець і баклажани в одній, гриби і помідори в другій, цибулю і часник в третій. А щоб рівномірно розподілити маринад, можна скористатися пензликом з силікону.

Перед приготуванням печериці нанизуємо на деревʼяні шпажки, щоб вони не розсипалися на решітці під час перевертання, то ж робимо з цибулею і часником.

Коли вугілля буде готовим, на решітку викладаємо баклажани і смажимо їх, перевертаючи, до готовності. Ступінь готовності залежить від уподобань компанії: хтось любить дуже підсмажені овочі, а комусь достатньо, що вони просто підрумʼянилися.

Далі таким самим способом смажимо все інше. Швидше за все готуються помідори. Їм буде достатньо всього кілька секунд.

Після того, як овочі готові, робимо заправку. Для цього пропускаємо через прес часник або ж рубаємо його дрібно. Змішуємо з рослинним маслом і додаємо сік лимона.

Готові овочі викладаємо на велику тацю або блюдо, поливаємо заправкою, яку розподіляємо пензликом. Можна овочі злегка посолити, а безпосередньо перед подачею до столу посипати зеленню.

[ + – ] Овочі гриль Фото: Getty Images

Курячі ніжки в соєво-медовому маринаді

Куряче мʼясо — мабуть, найбільш популярне для приготування на природі. Курятина швидко готується і виходить соковитою. Курячі ніжки в соєво-медовому маринаді — одна з найпопулярніших страв для гриля.

Для приготування курячих ніжок нам знадобиться:

Курячі ніжки — 500 гр;

Соєвий соус — 100 мл;

Бальзамічний оцет — 100 мл;

Мед — 3 ст. л;

Часник — 2 зубчики;

Кілька пірʼїн зеленої цибулі.

Спосіб приготування:

Змішайте соєвий соус, бальзамічний оцет, мед, рубану цибулю та подрібнений часник. Отриманим маринадом залийте ніжки і добре перемішайте, щоб він краще вбирався. Залиште все на кілька годин, ще кілька раз перемішавши ніжки.

Тепер викладаємо мʼясо на решітку і обсмажуємо з кожного боку по 10-15 хвилин, поки не зʼявиться румʼяна кірочка.

[ + – ] Курячі ніжки в соєво-медовому соусі на грилі Фото: Соцсети

Маринована картопля на грилі

Цей рецепт вирішить проблему з гарніром під час пікніка. Така картопля відмінно підходить як основа для овочів гриль або доповнення до мʼясних і рибних страв.

Для приготування маринованої картоплі нам знадобиться:

Картопля — 6-8 штук;

Вода — 100 мл;

Оливкова олія — 4 ст.л;

Паприка — 1 ст.л;

Часник — 1 зубчик;

сіль і чорний мелений перець — за смаком.

Спосіб приготування:

Картоплю добре миємо й нарізаємо кружечками приблизно сантиметр завтовшки, а потім готуємо маринад. Для цього змішуємо воду, оливкову олія, спеції і подрібнений часник. У цю масу опускаємо нарізану картоплю, все перемішуємо і залишаємо на годину. Потім розкладаємо картоплю на решітці та обсмажуємо по 4-6 хвилин з кожного боку.

Щоб прискорити процес приготування, картоплю можна замаринувати ще вдома.

[ + – ] Перед подачею картоплю можна прикрасити зеленню Фото: Kolundrov

Лосось в лимонно-часниковому маринаді

Риба так само хороша на грилі, як мʼясо та овочі. Такий спосіб приготування дозволяє зберегти корисні вітаміни і мікроелементи в продукті. При цьому смак приготовленої на вугіллі риби набагато цікавіший, ніж у тій, яку ви зазвичай робите в умовах затишної кухні.

Для приготування лосося нам знадобиться:

Філе лосося — 4 штуки;

Терта лимонна цедра — 2 ч.л;

Часник — 2 зубчики;

Чорний мелений перець — половина чайної ложки;

Кілька гілочок розмарину;

Сіль за смаком.

Спосіб приготування:

Змішуємо сіль, перець, подрібнений часник, цедру лимона і дрібно порізаний розмарин. Цією сумішшю натираємо філе лосося і залишаємо на 15 хвилин. Потім викладаємо філе на решітку і обсмажуємо з обох сторін по 3-5 хвилин.

[ + – ] Лосось на грилі стане коронною стравою пікніка. Головне — підібрати маринад Фото: Getty Images

Бутерброди з ковбасою і сиром

Хто сказав, що на пікніку не можна приготувати гарячі бутерброди? А на грилі вони виходять соковитими, хрусткими і дуже апетитними.

Для приготування нам знадобиться:

Білий хліб — 8 великих скибочок;

Вершкове масло — 4 ст. л;

Кетчуп або соус барбекю — 4 ст.л;

Твердий сир — 80 гр;

Ковбаса — 12 скибочок;

Листя салату.

Спосіб приготування:

Змащуємо 4 скибочки хліба маслом. Решту чотири шматочки також змащуємо соусом або кетчупом і посипаємо твердим сиром або кладемо сир, нарізаний скибочками. Зверху викладаємо по три шматочки ковбаси, листя салату і накриваємо хлібом, який залишився. Обсмажуємо бутерброди по 2-3 хвилини з кожного боку, поки сир не розплавиться, а на хлібі не зʼявиться хрустка скоринка.

Тим, хто любить бутерброди з овочами, рекомендуємо додати помідори, поклавши їх перед приготуванням між сиром і ковбасою.

[ + – ] Бутерброди на грилі виходять хрусткими і дуже апетитними Фото: Скриншот

Свинячі реберця в маринаді

Приготовлені в маринаді з соєвого соусу, гірчиці та імбиру реберця стануть коронною стравою на будь-якому пікніку.

Для приготування нам знадобиться:

Свинячі реберця — 1 кг;

Свіжий корінь імбиру середнього розміру;

Велика цибулина;

Приправа для шашлику — 2 ст. л;

Соєвий соус — 150 мл;

Гірчиця — 2 ст.л;

Сіль і чорний мелений перець за смаком.

Спосіб приготування:

Подрібнюємо ножем імбир, а цибулю ріжемо кільцями. Змішуємо все з приправою для шашлику, соєвим соусом, гірчицею, перцем і сіллю. У цю суміш кладемо мʼясо і, добре все перемішавши, залишаємо на кілька годин маринуватися. Після цього викладаємо реберця на решітку і смажимо по 10-15 хвилин з кожного боку до появи румʼяної скоринки. Перед подачею мʼясо можна посипати зеленню.

[ + – ] Перед тим, як відправляти м'ясо на решітку, його потрібно потримати в маринаді кілька годин Фото: Соцсети

Курячі грудки з овочами у фользі

Запікання у фользі на решітці дозволяє зберегти продукти максимально соковитими!

Для приготування нам знадобиться:

Курячі грудки без шкіри — 4 штуки;

Звичайні помідори або помідори чері — 200 гр;

Кукурудза — 2 качани;

Часник — 2 зубчики;

Оливкова олія — 4 ст.л;

Вершкове масло — 2 ст.л;

Кілька гілочок базиліка;

Сіль і чорний мелений перець за смаком.

Спосіб приготування:

На чотири листи фольги (окремо на кожен) викладаємо курячі грудки, зерна кукурудзи, половинки помідорів (якщо великі — четвертинки), тонко нарізаний часник. Поливаємо все оливковою олією і приправляємо сіллю і перцем, а зверху на кожну грудку кладемо по шматочку вершкового масла.

Все акуратно загортаємо в фольгу, стежачи, щоб інгредієнти були щільно закриті і ніде нічого не випливало. В іншому випадку мʼясо вийде сухим і не дуже смачним. Кладемо всі на решітку і запікаємо близько пів години. При подачі грудки можна прикрасити нарізаною зеленню.

[ + – ] Курячі грудки з овочами у фользі готуються на решітці близько пів години Фото: Соцсети

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