Меню Дональда Трампа: рецепт справжнього американського м'ясного рулету

Американський м'ясний рулет (American Meat loaf) готують ще з минулого століття і він уже став класикою.

М'ясний рулет, або Meat loaf, це популярна страва зі США. "М'ясний хліб" готують із яловичого фаршу, а за часів Великої депресії 1929 року готували з ліверу. Це проста домашня страва, у любові до якої зізнавався навіть Дональд Трамп. Рецептом поділилися на сайті Ask chef Dennis.

Інгредієнти розраховані на 5-6 порцій (форма 10*20 см).

М'ясний рулет (Meat loaf)

Інгредієнти:

м'ясний фарш 800-1000 гр. (бажано яловичий, але можна і мікс);

одна цибулина;

два яйця;

три зубчики часнику;

кетчуп натуральний (без добавок) — 3 ст. л.;

свіжа нарізана петрушка — 3 ст. л.;

сухарі панірувальні — 3 ст. л.;

молоко — 1/3 склянки (50-70 мл);

сіль — 1 ч. л.;

спеціальна приправа для Meat loaf — 1 ч. л. (можна замінити на приправу до котлет або м'яса);

паприка — 0,5 ч. л.;

перець чорний мелений — 0,5 ч. л.

Для соусу:

кетчуп натуральний (без добавок) — 3/4 склянки (150 мл.);

оцет — 1.5 ч. л.;

коричневий цукор — 2,5 стіл. л. (можна замінити на білий або мед);

сушений часник — 1 ч. л.;

сіль і перець за смаком (приблизно по 1/4 ч. л.).

Подрібніть цибулю та часник, дрібно наріжте петрушку. Змішайте всі інгредієнти для самого м'ясного рулету. Занадто не захоплюйтеся, просто перемішайте все акуратно до однорідної консистенції, але не відбивайте, як роблять із фаршем для котлет.

Викладіть підготовлений фарш у форму, застелену пергаментним папером і ставте випікати в духовку, розігріту до 200 градусів, на 40 хвилин.

І готуйте соус. З'єднайте всі інгредієнти в одній ємності та добре перемішайте, посоліть наприкінці.

Через 40 хв дістаньте Мітлоф із духовки, полийте зверху соусом і поставте назад у духовку ще на 15 хвилин.

Вийміть м'ясний рулет із духовки, дайте трохи охолонути, дістаньте з форми (приберіть пергамент) і наріжте на порційні скибочки завтовшки 2-3 см.

Традиційно американський м'ясний рулет подається з картопляним пюре та зеленими овочами (горошок, спаржа, зелена квасоля, броколі) на гарнір. Обов'язково полийте скибочки залишками соусу з форми.

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