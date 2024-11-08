Меню Дональда Трампа: рецепт настоящего американского мясного рулета

Американский мясной рулет (American Meat loaf) готовят еще с прошлого века и он уже стал классикой.

Мясной рулет, или Meat loaf, это популярное блюдо из США. "Мясной хлеб" готовят из говяжьего фарша, а во времена Великой депрессии 1929 года готовили из ливера. Это простое домашнее блюдо, в любви к которому признавался даже Дональд Трамп. Рецептом поделились на сайте Ask chef Dennis.

Ингредиенты рассчитаны на 5-6 порций (форма 10*20 см).

Мясной рулет (Meat loaf)

Ингредиенты:

мясной фарш 800-1000 гр. (желательно говяжий, но можно и микс);

одна луковица;

два яйца;

три зубчика чеснока;

кетчуп натуральный (без добавок) — 3 ст. л.;

свежая нарезанная петрушка — 3 ст. л.;

сухари панировочные — 3 ст. л.;

молоко — 1/3 стакана (50-70 мл);

соль — 1 ч. л.;

специальная приправа для Meat loaf — 1 ч. л. (можно заменить на приправу к котлетам или мясу);

паприка — 0,5 ч.л.;

перец черный молотый — 0,5 ч. л.

Для соуса:

кетчуп натуральный (без добавок) — 3/4 стакана (150 мл.);

уксус — 1.5 ч. л.;

коричневый сахар — 2,5 стол. л. (можно заменить на белый или мед);

сушеный чеснок — 1 ч. л.;

соль и перец по вкусу (примерно по 1/4 ч. л.).

Измельчите лук и чеснок, мелко нарежьте петрушку. Смешайте все ингредиенты для самого мясного рулета. Слишком не увлекайтесь, просто перемешайте все аккуратно до однородной консистенции, но не отбивайте, как делают с фаршем для котлет.

Выложите подготовленный фарш в форму, застеленную пергаментной бумагой и ставьте выпекать в духовку, разогретую до 200 градусов, на 40 минут.

И готовьте соус. Соедините все ингредиенты в одной емкости и хорошо перемешайте, посолив в конце.

Спустя 40 мин достаньте Митлоф из духовки, полейте сверху соусом и поставьте обратно в духовку еще на 15 минут.

Выньте мясной рулет из духовки, дайте немного остыть, достаньте из формы (уберите пергамент) и нарежьте на порционные ломтики толщиной 2-3 см.

Традиционно американский мясной рулет подается с картофельным пюре и зелеными овощами (горошек, спаржа, зеленая фасоль, брокколи) на гарнир. Обязательно полейте ломтики остатками соуса из формы.

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