Свіже літо. Топ-7 підбадьорливих напоїв, щоб втамувати спрагу в спеку
Приготування напоїв не займе багато часу. Освіжальні, вітамінні, вони вгамують спрагу і зарядять організм енергією.
Літо — це не тільки час відпочинку і перезавантаження, а й пора, коли температура на стовпчиках термометрів буквально зашкалює. У виснажливу спеку порятунком стануть освіжальні напої, які не тільки вгамують спрагу, але й наповнять організм такими потрібними вітамінами і мікроелементами. Фокус зібрав рецепти коктейлів, які допоможуть пережити спеку з мінімальними втратами.
Безалкогольний мохіто
Мохіто — найулюбленіший і простий у приготуванні літній коктейль, який складається з чотирьох інгредієнтів: м'яти, газованої води (найчастіше беруть Sprite або Schweppes), лайма і цукру.
Для приготування напою вам знадобляться:
- свіжа м'ята — 6-7 гілочок;
- спрайт — 150 мл;
- половина лайма;
- лід — 8 кубиків;
- тростинний цукор — чайна ложка.
Лайм наріжте в келих шматочками. До нього додайте цукор і м'яту і добре розімніть. У поєднанні з цукром лайм і м'ята дадуть приємний аромат і виділять сік, який і є "родзинкою" цього напою. Потім туди ж додайте крижану крихту. Усі інгредієнти збийте в шейкері, потім пересипте в келих, залийте спрайтом і задекоруйте листком м'яти і лаймом.
Крім безалкогольного мохіто існує і його варіант зі спиртним. У такому випадку до перерахованих вище інгредієнтів додається ром.
Лимонад
Цей напій дуже простий у приготуванні. Лимонад здатний втамувати спрагу і подарувати освіжальну прохолоду.
Для приготування напою знадобляться:
- лимон — 1 штука;
- вода — 1 літр;
- цукор — 150 гр;
- лід — 10-12 кубиків.
Лимон очистіть від шкірки і кісточок, помістіть у блендер, куди додайте лід і цукор. Усе подрібніть. Потім в отриману суміш додайте воду і добре перемішайте, щоб цукор остаточно розчинився.
Щоб напій дав більш помітний ефект, краще потримайте його деякий час у холодильнику. Подають лимонад у стаканах, декорованих на краях цукровою крихтою і часточкою лимона.
Класичний лимонад
Для того, щоб приготувати класичний лимонад, часу знадобиться більше.
Для приготування цього варіанту вам потрібні будуть:
- лимони — 3 штуки;
- лимонна цедра;
- тростинний цукор — 250 гр;
- газована вода — 1 літр.
Лимони помийте, подрібніть, додайте цедру і цукор, настоюйте 12 годин. Потім додайте в цю масу газовану воду.
Розлийте напій у склянки, додайте лід.
Лаймове смузі
Через велику кількість інгредієнтів цей напій — справжня вітамінна бомба. Він сподобається і дорослим, і дітям.
Для його приготування знадобиться:
- лайм — 60 гр;
- ківі — 120 гр;
- яблука — 150 гр;
- банан — 100 гр;
- сироп (будь-який) — 50 гр;
- сік (на вибір) — 150 гр;
- малина і полуниця для прикраси.
Усі фрукти наріжте шматочками і подрібніть в блендері до консистенції пюре. Яблука попередньо очистіть від серединки і шкірки. В отриману масу додайте сік і сироп. Охолодіть напій за допомогою льоду.
Перед подачею коктейль можна прикрасити не тільки ягодами, а й часточками ківі та лайму.
Кавуновий коктейль
Літо — час, коли достигають кавуни. Ця ягода — просто ідеальний інгредієнт для будь-якого напою. Він вийде не тільки смачним, але й красивим і відмінно виглядатиме на будь-якому столі. Однак варто пам'ятати, що кавуни потрібно купувати тільки в сезон — щоб уникнути отруєння нітратами, що часто трапляється після купівлі "скоростиглих" ягід.
Для приготування кавунового коктейлю вам знадобиться:
- м'якоть кавуна — 700-800 гр;
- м'ята — пучок;
- яблучний сік — 1 стакан;
- лайм — 1 штука.
Кавун подрібніть у блендері зі склянкою соку, лаймом і м'ятою. Напій подавайте у високих склянках, прикрасивши їх шматочком кавуна і м'ятою.
Коктейль з морозивом і малиновим сиропом
Цей напій виходить свіжим, яскравим і по-справжньому літнім.
Для його приготування знадобиться:
- міцний чорний чай без цукру — 300 мл;
- морозиво "Пломбір" — 50 гр;
- малиновий сироп — 100 гр;
- гіркий шоколад — 50 гр.
У келих або високий стакан налийте сироп і чай, додайте морозиво, а зверху насипте тертий шоколад.Важливо
Молочний коктейль
Яке ж літо без класичного молочного коктейлю? Цей напій не тільки освіжить у спеку, а й наситить не гірше повноцінного прийому їжі.
Для приготування молочного коктейлю знадобиться:
- морозиво (ванільне, шоколадне, полуничне) — 500 гр;
- молоко — ¼ склянки;
- ваніль — 1 ч. л.;
- дрібка солі.
Усі інгредієнти змішайте в блендері. Розлийте в склянки і додайте в кожен із них лід.
Раніше ми писали про те, чим небезпечні дієтичні напої, і що варто пам'ятати, купуючи їх у супермаркетах.