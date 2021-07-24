Свіже літо. Топ-7 підбадьорливих напоїв, щоб втамувати спрагу в спеку

Приготування напоїв не займе багато часу. Освіжальні, вітамінні, вони вгамують спрагу і зарядять організм енергією.

Літо — це не тільки час відпочинку і перезавантаження, а й пора, коли температура на стовпчиках термометрів буквально зашкалює. У виснажливу спеку порятунком стануть освіжальні напої, які не тільки вгамують спрагу, але й наповнять організм такими потрібними вітамінами і мікроелементами. Фокус зібрав рецепти коктейлів, які допоможуть пережити спеку з мінімальними втратами.

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Безалкогольний мохіто

Мохіто — найулюбленіший і простий у приготуванні літній коктейль, який складається з чотирьох інгредієнтів: м'яти, газованої води (найчастіше беруть Sprite або Schweppes), лайма і цукру.

Для приготування напою вам знадобляться:

свіжа м'ята — 6-7 гілочок;

спрайт — 150 мл;

половина лайма;

лід — 8 кубиків;

тростинний цукор — чайна ложка.

Лайм наріжте в келих шматочками. До нього додайте цукор і м'яту і добре розімніть. У поєднанні з цукром лайм і м'ята дадуть приємний аромат і виділять сік, який і є "родзинкою" цього напою. Потім туди ж додайте крижану крихту. Усі інгредієнти збийте в шейкері, потім пересипте в келих, залийте спрайтом і задекоруйте листком м'яти і лаймом.

Крім безалкогольного мохіто існує і його варіант зі спиртним. У такому випадку до перерахованих вище інгредієнтів додається ром.

[ + – ] Мохіто освіжить і додасть сил навіть у найспекотнішу погоду Фото: Getty Images

Лимонад

Цей напій дуже простий у приготуванні. Лимонад здатний втамувати спрагу і подарувати освіжальну прохолоду.

Для приготування напою знадобляться:

лимон — 1 штука;

вода — 1 літр;

цукор — 150 гр;

лід — 10-12 кубиків.

Лимон очистіть від шкірки і кісточок, помістіть у блендер, куди додайте лід і цукор. Усе подрібніть. Потім в отриману суміш додайте воду і добре перемішайте, щоб цукор остаточно розчинився.

Щоб напій дав більш помітний ефект, краще потримайте його деякий час у холодильнику. Подають лимонад у стаканах, декорованих на краях цукровою крихтою і часточкою лимона.

[ + – ] Лимонад не вимагає вигадливих інгредієнтів Фото: Открытые источники

Класичний лимонад

Для того, щоб приготувати класичний лимонад, часу знадобиться більше.

Для приготування цього варіанту вам потрібні будуть:

лимони — 3 штуки;

лимонна цедра;

тростинний цукор — 250 гр;

газована вода — 1 літр.

Лимони помийте, подрібніть, додайте цедру і цукор, настоюйте 12 годин. Потім додайте в цю масу газовану воду.

Розлийте напій у склянки, додайте лід.

[ + – ] Класичний лимонад стане відмінним доповненням столу на пікніку

Лаймове смузі

Через велику кількість інгредієнтів цей напій — справжня вітамінна бомба. Він сподобається і дорослим, і дітям.

Для його приготування знадобиться:

лайм — 60 гр;

ківі — 120 гр;

яблука — 150 гр;

банан — 100 гр;

сироп (будь-який) — 50 гр;

сік (на вибір) — 150 гр;

малина і полуниця для прикраси.

Усі фрукти наріжте шматочками і подрібніть в блендері до консистенції пюре. Яблука попередньо очистіть від серединки і шкірки. В отриману масу додайте сік і сироп. Охолодіть напій за допомогою льоду.

Перед подачею коктейль можна прикрасити не тільки ягодами, а й часточками ківі та лайму.

[ + – ] Лаймове смузі через велику кількість складників називають вітамінною бомбою Фото: Getty Images

Кавуновий коктейль

Літо — час, коли достигають кавуни. Ця ягода — просто ідеальний інгредієнт для будь-якого напою. Він вийде не тільки смачним, але й красивим і відмінно виглядатиме на будь-якому столі. Однак варто пам'ятати, що кавуни потрібно купувати тільки в сезон — щоб уникнути отруєння нітратами, що часто трапляється після купівлі "скоростиглих" ягід.

Для приготування кавунового коктейлю вам знадобиться:

м'якоть кавуна — 700-800 гр;

м'ята — пучок;

яблучний сік — 1 стакан;

лайм — 1 штука.

Кавун подрібніть у блендері зі склянкою соку, лаймом і м'ятою. Напій подавайте у високих склянках, прикрасивши їх шматочком кавуна і м'ятою.

[ + – ] Кавуни відмінно підходять для приготування літніх напоїв Фото: Соцсети

Коктейль з морозивом і малиновим сиропом

Цей напій виходить свіжим, яскравим і по-справжньому літнім.

Для його приготування знадобиться:

міцний чорний чай без цукру — 300 мл;

морозиво "Пломбір" — 50 гр;

малиновий сироп — 100 гр;

гіркий шоколад — 50 гр.

У келих або високий стакан налийте сироп і чай, додайте морозиво, а зверху насипте тертий шоколад.

[ + – ] Чай і сироп у поєднанні з морозивом дають незвичайний смак Фото: Соцсети

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Молочний коктейль

Яке ж літо без класичного молочного коктейлю? Цей напій не тільки освіжить у спеку, а й наситить не гірше повноцінного прийому їжі.

Для приготування молочного коктейлю знадобиться:

морозиво (ванільне, шоколадне, полуничне) — 500 гр;

молоко — ¼ склянки;

ваніль — 1 ч. л.;

дрібка солі.

Усі інгредієнти змішайте в блендері. Розлийте в склянки і додайте в кожен із них лід.

[ + – ] Молочний коктейль — класика, без якої неможливо уявити справжнє літо! Фото: Getty Images

Раніше ми писали про те, чим небезпечні дієтичні напої, і що варто пам'ятати, купуючи їх у супермаркетах.