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Свежее лето. Топ-7 бодрящих напитков, чтобы утолить жажду в зной

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напитки, лето, кувшин с лимонадом
Фото: Getty Images | В изнуряющий зной спасением станут домашние освежающие напитки

Приготовление напитков не займет много времени. Освежающие, витаминные, они утолят жажду и зарядят организм энергией.

Лето – это не только время отдыха и перезагрузки, но и пора, когда температура на столбиках термометров буквально зашкаливает. В изнуряющий зной спасением станут освежающие напитки, которые не только утолят жажду, но и наполнят организм такими нужными витаминами и микроэлементами. Фокус собрал рецепты коктейлей, которые помогут пережить жару с минимальными потерями.

Безалкогольный мохито

Мохито — самый любимый и простой в приготовлении летний коктейль, который состоит из четырех ингредиентов: мяты, газированной воды (чаще всего берут Sprite или Schweppes), лайма и сахара.

Для приготовления напитка вам понадобятся:

  • Свежая мята – 6-7 веточек;
  • Спрайт – 150 мл;
  • Половина лайма;
  • Лед – 8 кубиков;
  • Тростниковый сахар – чайная ложка.

Лайм нарежьте в бокал кусочками. К нему добавьте сахар и мяту и хорошо разомните. В сочетании с сахаром лайм и мята дадут приятный аромат и выделят сок, который и является "изюминкой" этого напитка. Затем туда же добавьте ледяную крошку. Все ингредиенты взбейте в шейкере, затем пересыпьте в бокал, залейте спрайтом и декорируйте листиком мяты и лаймом.

Кроме безалкогольного мохито существует и его вариант со спиртным. В таком случае к перечисленным выше ингредиентам добавляется ром.

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Мохито освежит и добавит сил даже в самую жаркую погоду
Фото: Getty Images

Лимонад

Этот напиток очень прост в приготовлении. Лимонад способен утолить жажду и подарить освежающую прохладу.

Для приготовления напитка понадобятся:

  • Лимон – 1 штука;
  • Вода – 1 литр;
  • Сахар – 150 гр;
  • Лед – 10-12 кубиков.

Лимон очистите от кожуры и косточек, поместите в блендер, куда добавьте лед и сахар. Все измельчите. Затем в полученный состав добавьте воду и хорошо перемешайте, чтобы сахар окончательно растворился.

Чтобы напиток дал более заметный эффект, лучше подержите его некоторое время в холодильнике. Подают лимонад в стаканах, декорированных по краю сахарной крошкой и долькой лимона.

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Лимонад не требует вычурных ингредиентов
Фото: Открытые источники

Классический лимонад

Для того, чтобы приготовить классический лимонад, времени понадобится больше.

Для приготовления этого варианта вам нужны будут:

  • Лимоны – 3 штуки;
  • Лимонная цедра;
  • Тростниковый сахар – 250 гр;
  • Газированная вода – 1 литр.

Лимоны помойте, измельчите, добавьте цедру и сахар, настаивайте 12 часов. Затем добавьте в эту массу газированную воду.

Разлейте напиток по стаканам, добавьте лед.

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Классический лимонад станет отличным дополнением стола на пикнике

Лаймовый смузи

Из-за обилия ингредиентов этот напиток — настоящая витаминная бомба. Он придется по вкусу и взрослым, и детям.

Для его приготовления понадобится:

  • Лайм – 60 гр;
  • Киви – 120 гр;
  • Яблоки – 150 гр;
  • Банан – 100 гр;
  • Сироп (любой) – 50 гр;
  • Сок (на выбор) – 150 гр;
  • Малина и клубника для украшения.

Все фрукты нарежьте кусочками и измельчите в блендере до консистенции пюре. Яблоки предварительно очистите от серединки и кожуры. В полученную массу добавьте сок и сироп. Охладите напиток с помощью льда.

Перед подачей коктейль можно украсить не только ягодами, но и дольками киви и лайма.

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Лаймовый смузи из-за обилия составляющих называют витаминной бомбой
Фото: Getty Images

Арбузный коктейль

Лето – время, когда поспевают арбузы. Эта ягода – просто идеальный ингредиент для любого напитка. Он получится не только вкусным, но и красивым и отлично будет смотреться на любом столе. Однако стоит помнить, что арбузы нужно покупать только в сезон — чтобы избежать отравления нитратами, что часто случается при приобретении "скороспелых" ягод.

Для приготовления арбузного коктейля вам понадобится:

  • Мякоть арбуза – 700-800 гр;
  • Мята – пучок;
  • Яблочный сок – 1 стакан;
  • Лайм – 1 штука.

Арбуз измельчите в блендере со стаканом сока, лаймом и мятой. Напиток подавайте в высоких стаканах, украсив их кусочком арбуза и мятой.

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Арбузы отлично подходят для приготовления летних напитков
Фото: Соцсети

Коктейль с мороженым и малиновым сиропом

Этот напиток получается свежим, ярким и по-настоящему летним.

Для его приготовления понадобится:

  • Крепкий черный чай без сахара – 300 мл;
  • Мороженое "Пломбир" – 50 гр;
  • Малиновый сироп – 100 гр;
  • Горький шоколад – 50 гр.

В бокал или высокий стакан налейте сироп и чай, добавьте мороженое, а сверху насыпьте тертый шоколад.

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Чай и сироп в сочетании с мороженым дают необычный вкус
Фото: Соцсети
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Молочный коктейль

Какое же лето без классического молочного коктейля? Этот напиток не только освежит в жару, но и насытит не хуже полноценного приема пищи.

Для приготовления молочного коктейля понадобится:

  • Мороженое (ванильное, шоколадное, клубничное) – 500 гр;
  • Молоко – ¼ стакана;
  • Ваниль – 1 ч. л;
  • Щепотка соли.

Все ингредиенты смешайте в блендере. Разлейте в стаканы и добавьте в каждый из них лед.

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Молочный коктейль – классика, без которой невозможно представить настоящее лето!
Фото: Getty Images

Ранее мы писали о то, какую опасность в себе несут диетические напитки, и что следует помнить, покупая их в супермаркетах. 