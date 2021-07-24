Свежее лето. Топ-7 бодрящих напитков, чтобы утолить жажду в зной
Приготовление напитков не займет много времени. Освежающие, витаминные, они утолят жажду и зарядят организм энергией.
Лето – это не только время отдыха и перезагрузки, но и пора, когда температура на столбиках термометров буквально зашкаливает. В изнуряющий зной спасением станут освежающие напитки, которые не только утолят жажду, но и наполнят организм такими нужными витаминами и микроэлементами. Фокус собрал рецепты коктейлей, которые помогут пережить жару с минимальными потерями.
Безалкогольный мохито
Мохито — самый любимый и простой в приготовлении летний коктейль, который состоит из четырех ингредиентов: мяты, газированной воды (чаще всего берут Sprite или Schweppes), лайма и сахара.
Для приготовления напитка вам понадобятся:
- Свежая мята – 6-7 веточек;
- Спрайт – 150 мл;
- Половина лайма;
- Лед – 8 кубиков;
- Тростниковый сахар – чайная ложка.
Лайм нарежьте в бокал кусочками. К нему добавьте сахар и мяту и хорошо разомните. В сочетании с сахаром лайм и мята дадут приятный аромат и выделят сок, который и является "изюминкой" этого напитка. Затем туда же добавьте ледяную крошку. Все ингредиенты взбейте в шейкере, затем пересыпьте в бокал, залейте спрайтом и декорируйте листиком мяты и лаймом.
Кроме безалкогольного мохито существует и его вариант со спиртным. В таком случае к перечисленным выше ингредиентам добавляется ром.
Лимонад
Этот напиток очень прост в приготовлении. Лимонад способен утолить жажду и подарить освежающую прохладу.
Для приготовления напитка понадобятся:
- Лимон – 1 штука;
- Вода – 1 литр;
- Сахар – 150 гр;
- Лед – 10-12 кубиков.
Лимон очистите от кожуры и косточек, поместите в блендер, куда добавьте лед и сахар. Все измельчите. Затем в полученный состав добавьте воду и хорошо перемешайте, чтобы сахар окончательно растворился.
Чтобы напиток дал более заметный эффект, лучше подержите его некоторое время в холодильнике. Подают лимонад в стаканах, декорированных по краю сахарной крошкой и долькой лимона.
Классический лимонад
Для того, чтобы приготовить классический лимонад, времени понадобится больше.
Для приготовления этого варианта вам нужны будут:
- Лимоны – 3 штуки;
- Лимонная цедра;
- Тростниковый сахар – 250 гр;
- Газированная вода – 1 литр.
Лимоны помойте, измельчите, добавьте цедру и сахар, настаивайте 12 часов. Затем добавьте в эту массу газированную воду.
Разлейте напиток по стаканам, добавьте лед.
Лаймовый смузи
Из-за обилия ингредиентов этот напиток — настоящая витаминная бомба. Он придется по вкусу и взрослым, и детям.
Для его приготовления понадобится:
- Лайм – 60 гр;
- Киви – 120 гр;
- Яблоки – 150 гр;
- Банан – 100 гр;
- Сироп (любой) – 50 гр;
- Сок (на выбор) – 150 гр;
- Малина и клубника для украшения.
Все фрукты нарежьте кусочками и измельчите в блендере до консистенции пюре. Яблоки предварительно очистите от серединки и кожуры. В полученную массу добавьте сок и сироп. Охладите напиток с помощью льда.
Перед подачей коктейль можно украсить не только ягодами, но и дольками киви и лайма.
Арбузный коктейль
Лето – время, когда поспевают арбузы. Эта ягода – просто идеальный ингредиент для любого напитка. Он получится не только вкусным, но и красивым и отлично будет смотреться на любом столе. Однако стоит помнить, что арбузы нужно покупать только в сезон — чтобы избежать отравления нитратами, что часто случается при приобретении "скороспелых" ягод.
Для приготовления арбузного коктейля вам понадобится:
- Мякоть арбуза – 700-800 гр;
- Мята – пучок;
- Яблочный сок – 1 стакан;
- Лайм – 1 штука.
Арбуз измельчите в блендере со стаканом сока, лаймом и мятой. Напиток подавайте в высоких стаканах, украсив их кусочком арбуза и мятой.
Коктейль с мороженым и малиновым сиропом
Этот напиток получается свежим, ярким и по-настоящему летним.
Для его приготовления понадобится:
- Крепкий черный чай без сахара – 300 мл;
- Мороженое "Пломбир" – 50 гр;
- Малиновый сироп – 100 гр;
- Горький шоколад – 50 гр.
В бокал или высокий стакан налейте сироп и чай, добавьте мороженое, а сверху насыпьте тертый шоколад.Важно
Молочный коктейль
Какое же лето без классического молочного коктейля? Этот напиток не только освежит в жару, но и насытит не хуже полноценного приема пищи.
Для приготовления молочного коктейля понадобится:
- Мороженое (ванильное, шоколадное, клубничное) – 500 гр;
- Молоко – ¼ стакана;
- Ваниль – 1 ч. л;
- Щепотка соли.
Все ингредиенты смешайте в блендере. Разлейте в стаканы и добавьте в каждый из них лед.
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