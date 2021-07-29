Аномальная жара 2021. Украину снова накрыла тепловая волна

Эксперты говорят, что высокие ночные температуры изматывают организм человека быстрее, чем дневной зной.

Как пережить жару в ночное время

Ученые считают, что основную угрозу для людей несет не дневной зной, а более теплые летние ночи. Высокие температуры в ночное время суток могут привести к значительному количеству смертей, так как человеческое тело лишается возможности охладиться.

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"В новостях говорят о максимумах, но минимумы в ночное время влияют на смертность", – говорит ученый из Калифорнийского университета Лара Кушинг.

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Человеческому телу необходимо время для того, чтобы остыть. Обычно это происходит во сне, когда температура тела естественным образом снижается.

"Очень важно, чтобы у людей была возможность снизить внутреннюю температуру тела. Когда ночью очень жарко, вы не чувствуете необходимого облегчения, и это увеличивает физиологическую нагрузку на ваше тело", – отмечает эксперт в вопросах окружающей среды из Вашингтонского университета Кристи Эби, передает New York Times.

Волны жары особенно опасны при резком повышении температуры. Эксперты говорят, что человеческое тело просто не успевает приспособиться к новым условиям. Во время внезапных повышений температуры и влажности, люди оказываются наиболее уязвимыми.

Более 5 млн человек во всем мире ежегодно умирают из-за сильной жары или холода. Иными словами, 9,4% от общего количества смертей в мире связаны с экстремальными температурами

Продолжительная жара особенно опасна для пожилых людей, маленьких детей и беременных женщин. Тепловые волны также чаще влияют на людей, которые работают на открытом воздухе, например, в сельскохозяйственной области или строительстве, людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и бездомных.

По словам эпидемиолога-эколога из Калифорнийского университета в Сан-Диего Тарика Бенмархнии, каждую тепловую волну усиливает влажность, которая удерживает тепло в ночное время.

[ + – ] В жару сердечно-сосудистой системе приходится круглосуточно работать в режиме нагрузки и даже перегрузки Фото: Andrea Piacquadio from Pexels

Эксперт подчеркивает: когда города страдают от сильной жары, более бедные сообщества оказываются наиболее уязвимыми. Разница заключается в наличии кондиционеров в домах, а также способности их владельцев платить за дополнительно потребляемую электроэнергию.

Некоторые города стремятся смягчить последствия тепловых волн, открывая центры охлаждения, проверяя состояние уязвимых людей и раздавая воду в бутылках. Однако все эти меры принимаются, чтобы облегчить состояние в течение дня, но не ночью.

Тепловые волны – результат изменения климата

Метеоролог-исследователь из Океанографического института Скриппса Калифорийского университета Александр Гершунов объясняет, что с повышением температуры воздух может удерживать больше влаги. На водяной пар приходится около 85% парникового эффекта. Он не является изначальной причиной потепления, но существует взаимосвязь: более высокие температуры увеличивают влажность воздух, а большее количество влаги удерживает больше тепла у поверхности земли. В свою очередь, этот процесс поднимает температуру воздуха еще больше.

"Из всех экстремальных погодных явлений тепловые волны больше остальных связаны с изменением климата", – говорит эксперт.

Другое исследование, которое охватило последние 20 лет, показало, что более 5 млн человек во всем мире ежегодно умирают из-за сильной жары или холода. Иными словами, 9,4% от общего количества смертей в мире связаны с экстремальными температурами, что эквивалентно 74 дополнительным летальным случаям на 100 тыс. человек. При этом, количество смертей от жары растет, а от холода – снижается.

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Профессор Университета Монаш Юмин Гуо, говорит, что самый высокий избыточный уровень смертности, связанный с жарой, зафиксирован в Восточной Европе. Результаты исследования представлены в виде анализа, проведенного Глобальным альянсом по климату и здоровью, который опубликован в научном журнале Lancet Planetary Health.

На основе исследования Альянс создал рейтинг стран мира, отталкиваясь от их уровня заботы о здоровье человека в рамках борьбы с изменением климата.

Австралия, Новая Зеландия, Бразилия, Норвегия и Исландия получили ноль баллов из 15 как страны, которые даже не упомянули здоровье человека в своих стратегических планах касательно изменений климата.

Европейский союз также оказался в самом низу, набрав 1 балл из 15, в то время как США и Великобритания получили 6 и 7 баллов соответственно. Коста-Рика заняла первое место, получив 13 баллов из 15. В рейтинге было представлено 66 стран. Украина в данный рейтинг не попала.

[ + – ] Очень важно, чтобы у людей была возможность снизить внутреннюю температуру тела Фото: Dziana Hasanbekava from Pexels

Опасность жары для здоровья человека

Врач-терапевт Наталья Бондаренко говорит, что опасность кроется в том, что даже ночью организм не получает необходимой передышки от жары.

Резкое обезвоживание в результате потоотделения, с потерей не только воды, но и электролитов — это риск для почек и сердечно-сосудистой системы

"Обычно во время сна температура тела снижается, метаболизм замедляется. Если этого нет, то сердечно-сосудистой системе приходится круглосуточно работать в режиме нагрузки и даже перегрузки. Круглосуточно организм испытывает стресс и пытается задействовать механизмы адаптации. Также организм теряет воду и электролиты, особенно ночью, когда человек спит и не может восполнять потери. Или напротив, включает кондиционер на ночь, зачастую на максимум, с риском переохлаждения и простудных заболеваний", – говорит эксперт.

Терапевт также подчеркивает, что длительное воздействие высоких температур на организм может привести к действительно тяжелым последствиям.

"Общий перегрев организма может привести к тепловому удару, когда все механизмы адаптации уже не справляются: прекращается потоотделение, растет температура тела, повышается риск судорог и повреждений головного мозга. Второй фактор – резкое обезвоживание в результате потоотделения, с потерей не только воды, но и электролитов. Риск для почек и сердечно-сосудистой системы", – подытожила Бондаренко.