Защитник "Шахтера" Валерий Бондарь женился на журналистке Дарье Савиной (фото)

Ранее девушка встречалась с другим футболистом: нападающим "Динамо" Владиславом Супрягой

22-летний футболист "Шахтера" Валерий Бондарь и 20-летняя журналистка Дарья Савина поженились. Пара заключила брак еще 21 июля, однако фото с торжества стали появляться только сейчас. Постить в соцсетях их начали гости торжества и сами счастливые молодожены.

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Центральный защитник донецкого "Шахтера" Валерий Бондарь сделал предложение журналистке "Футбольного Формата" и ведущей программы "Великий футбол" Дарье Савиной пять месяцев назад. Он прилетел к ней на вертолете и надпись "Выходи за меня" сделал из фейерверков у памятника основателям Киева.

[ + – ] Свадебная фотосессия молодоженов

Роскошную свадьбу пара сыграла в загородном комплексе недалеко от столицы, на берегу Днепра. Для свадьбы невеста выбрала два роскошных платья: на официальной церемонии Даша появилась в пышном наряде, расшитом камнями, от бренда ADAMARIS Bridal, а продолжила торжество в изысканном блестящем платье с объемными рукавами.

[ + – ] Свадебный танец молодоженов

Напомним, ранее девушка встречалась с форвардом киевского Динамо Владиславом Супрягой. Вместе с Валерием Бондарем они выигрывали Чемпионат мира-2019 в составе сборной Украины U-20. Футболист "Шахтера" был тогда капитаном команды.

С Супрягой Даша встречалась с 14 лет, о чем сама рассказывала в интервью. Она заявила, что между футболистами не было никакого конфликта, как и любовного треугольника, а все волнующие подробности придумали журналисты.

"Этот любовный треугольник раздули люди. Это были "динамовские" ребята. Между Владом и Валерой никакого конфликта нет. Между мной и Владом его нет. Причастен ли Валера к нашему расставанию? Тоже нет. Это была моя инициатива. Причину нашего расставания знаем только я и Влад. Мы с 14 лет были вместе. Влад жил у нас с мамой – она отвозила в школу меня, а потом в другой конец города Влада. На базе он почти не жил", – рассказывала Савина.

[ + – ] Предсвадебная фотосессия Даши Савиной и Валерия Бондаря

По ее словам расставания прошло мирно и без скандалов. А футболисты остались друзьями. Правда на свадьбе Супряга замечен не был.

[ + – ] Дарья Савина и Валерий Бондарь с гостями на свадьбе/Все фото: instagram.com/savinadasha

"Конфликта никакого нет. Влад первым узнал о наших отношениях. Прежде чем входить в них, Валера позвонил ему, и они обо всем поговорили. Конечно, я не буду говорить, что они общаются так, как это было раньше. Это невозможно. Но они не враги, они друг друга не поливают грязью", – подытожила журналистка.