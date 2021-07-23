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Защитник "Шахтера" Валерий Бондарь женился на журналистке Дарье Савиной (фото)

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Фото: https://www.instagram.com/savinadasha | Дарья Савина и Валерий Бондарь

Ранее девушка встречалась с другим футболистом: нападающим "Динамо" Владиславом Супрягой

22-летний футболист "Шахтера" Валерий Бондарь и 20-летняя журналистка Дарья Савина поженились. Пара заключила брак еще 21 июля, однако фото с торжества стали появляться только сейчас. Постить в соцсетях их начали гости торжества и сами счастливые молодожены.

Центральный защитник донецкого "Шахтера" Валерий Бондарь сделал предложение журналистке "Футбольного Формата" и ведущей программы "Великий футбол" Дарье Савиной пять месяцев назад. Он прилетел к ней на вертолете и надпись "Выходи за меня" сделал из фейерверков у памятника основателям Киева.

дарья савина, валерий бондарь, свадьба, защитник шахтера, футболист, журналистка, бывшая супряги, владислав супряга
Свадебная фотосессия молодоженов
дарья савина, валерий бондарь, свадьба, защитник шахтера, футболист, журналистка, бывшая супряги, владислав супряга

Роскошную свадьбу пара сыграла в загородном комплексе недалеко от столицы, на берегу Днепра. Для свадьбы невеста выбрала два роскошных платья: на официальной церемонии Даша появилась в пышном наряде, расшитом камнями, от бренда ADAMARIS Bridal, а продолжила торжество в изысканном блестящем платье с объемными рукавами.

дарья савина, валерий бондарь, свадьба, защитник шахтера, футболист, журналистка, бывшая супряги, владислав супряга
дарья савина, валерий бондарь, свадьба, защитник шахтера, футболист, журналистка, бывшая супряги, владислав супряга
дарья савина, валерий бондарь, свадьба, защитник шахтера, футболист, журналистка, бывшая супряги, владислав супряга
Свадебный танец молодоженов
дарья савина, валерий бондарь, свадьба, защитник шахтера, футболист, журналистка, бывшая супряги, владислав супряга

Напомним, ранее девушка встречалась с форвардом киевского Динамо Владиславом Супрягой. Вместе с Валерием Бондарем они выигрывали Чемпионат мира-2019 в составе сборной Украины U-20. Футболист "Шахтера" был тогда капитаном команды.

С Супрягой Даша встречалась с 14 лет, о чем сама рассказывала в интервью. Она заявила, что между футболистами не было никакого конфликта, как и любовного треугольника, а все волнующие подробности придумали журналисты.

"Этот любовный треугольник раздули люди. Это были "динамовские" ребята. Между Владом и Валерой никакого конфликта нет. Между мной и Владом его нет. Причастен ли Валера к нашему расставанию? Тоже нет. Это была моя инициатива. Причину нашего расставания знаем только я и Влад. Мы с 14 лет были вместе. Влад жил у нас с мамой – она отвозила в школу меня, а потом в другой конец города Влада. На базе он почти не жил", – рассказывала Савина.

дарья савина, валерий бондарь, свадьба, защитник шахтера, футболист, журналистка, бывшая супряги, владислав супряга
Предсвадебная фотосессия Даши Савиной и Валерия Бондаря
дарья савина, валерий бондарь, свадьба, защитник шахтера, футболист, журналистка, бывшая супряги, владислав супряга

По ее словам расставания прошло мирно и без скандалов. А футболисты остались друзьями. Правда на свадьбе Супряга замечен не был.

дарья савина, валерий бондарь, свадьба, защитник шахтера, футболист, журналистка, бывшая супряги, владислав супряга
Дарья Савина и Валерий Бондарь с гостями на свадьбе/Все фото: instagram.com/savinadasha
дарья савина, валерий бондарь, свадьба, защитник шахтера, футболист, журналистка, бывшая супряги, владислав супряга

"Конфликта никакого нет. Влад первым узнал о наших отношениях. Прежде чем входить в них, Валера позвонил ему, и они обо всем поговорили. Конечно, я не буду говорить, что они общаются так, как это было раньше. Это невозможно. Но они не враги, они друг друга не поливают грязью", – подытожила журналистка.