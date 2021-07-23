Захисник "Шахтаря" Валерій Бондар одружився із журналісткою Дарією Савіною (фото)

Раніше дівчина зустрічалася з іншим футболістом: нападником "Динамо" Владиславом Супрягою.

22-річний футболіст "Шахтаря" Валерій Бондар та 20-річна журналістка Дарина Савіна одружилися. Пара уклала шлюб ще 21 липня, проте фото зі свята почали з'являтися тільки зараз. Постити в соцмережах їх почали гості торжества і власне щасливі молодята.

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Центральний захисник донецького "Шахтаря" Валерій Бондар зробив пропозицію журналістці "Футбольного Формату" і ведучій програми "Великий футбол" Дарині Савіній п'ять місяців тому. Він прилетів до неї на вертольоті й напис "Виходь за мене" зробив із феєрверків біля пам'ятника засновникам Києва.

[ + – ] Весільна фотосесія молодят

Розкішне весілля пара зіграла в заміському комплексі недалеко від столиці, на березі Дніпра. Для весілля наречена вибрала дві розкішні сукні: на офіційній церемонії Даша з'явилася в пишному вбранні, розшитому камінням, від бренду ADAMARIS Bridal, а продовжила торжество у вишуканій блискучій сукні з об'ємними рукавами.

[ + – ] Весільний танець молодят

Нагадаємо, раніше дівчина зустрічалася з форвардом київського Динамо Владиславом Супрягою. Разом із Валерієм Бондарем вони вигравали Чемпіонат світу-2019 у складі збірної України U-20. Футболіст "Шахтаря" був тоді капітаном команди.

Із Супрягою Даша зустрічалася з 14 років, про що сама розповідала в інтерв'ю. Вона заявила, що між футболістами не було ніякого конфлікту, як і любовного трикутника, а всі бентежні подробиці вигадали журналісти.

"Цей любовний трикутник роздули люди. Це були "динамівські" хлопці. Між Владом і Валерою ніякого конфлікту немає. Між мною і Владом його немає. Чи причетний Валера до нашого розставання? Теж ні. Це була моя ініціатива. Причину нашого розставання знаємо тільки я і Влад. Ми з 14 років були разом. Влад жив у нас із мамою — вона відвозила в школу мене, а потім в інший кінець міста Влада. На базі він майже не жив", — розповідала Савіна.

[ + – ] Передвесільна фотосесія Даші Савіної та Валерія Бондаря

За її словами розставання пройшло мирно і без скандалів. А футболісти залишилися друзями. Щоправда на весіллі Супряга помічений не був.

[ + – ] Дар'я Савіна і Валерій Бондар із гостями на весіллі / Усі фото: instagram.com/savinadasha

"Конфлікту ніякого немає. Влад першим дізнався про наші стосунки. Перш ніж входити в них, Валера подзвонив йому, і вони про все поговорили. Звичайно, я не буду говорити, що вони спілкуються так, як це було раніше. Це неможливо. Але вони не вороги, вони один одного не поливають брудом", — підсумувала журналістка.