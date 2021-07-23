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Захисник "Шахтаря" Валерій Бондар одружився із журналісткою Дарією Савіною (фото)

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Фото: https://www.instagram.com/savinadasha | Дар'я Савіна і Валерій Бондар

Раніше дівчина зустрічалася з іншим футболістом: нападником "Динамо" Владиславом Супрягою.

22-річний футболіст "Шахтаря" Валерій Бондар та 20-річна журналістка Дарина Савіна одружилися. Пара уклала шлюб ще 21 липня, проте фото зі свята почали з'являтися тільки зараз. Постити в соцмережах їх почали гості торжества і власне щасливі молодята.

Центральний захисник донецького "Шахтаря" Валерій Бондар зробив пропозицію журналістці "Футбольного Формату" і ведучій програми "Великий футбол" Дарині Савіній п'ять місяців тому. Він прилетів до неї на вертольоті й напис "Виходь за мене" зробив із феєрверків біля пам'ятника засновникам Києва.

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Весільна фотосесія молодят
дарья Савіна, валерий бондар, весілля, захисник шахтаря, футболіст, журналістка, колишня супряга, владислав супряга

Розкішне весілля пара зіграла в заміському комплексі недалеко від столиці, на березі Дніпра. Для весілля наречена вибрала дві розкішні сукні: на офіційній церемонії Даша з'явилася в пишному вбранні, розшитому камінням, від бренду ADAMARIS Bridal, а продовжила торжество у вишуканій блискучій сукні з об'ємними рукавами.

дарья Савіна, валерий бондар, весілля, захисник шахтаря, футболіст, журналістка, колишня супряга, владислав супряга
дарья Савіна, валерий бондар, весілля, захисник шахтаря, футболіст, журналістка, колишня супряга, владислав супряга
дарья Савіна, валерий бондар, весілля, захисник шахтаря, футболіст, журналістка, колишня супряга, владислав супряга
Весільний танець молодят
дарья Савіна, валерий бондар, весілля, захисник шахтаря, футболіст, журналістка, колишня супряга, владислав супряга

Нагадаємо, раніше дівчина зустрічалася з форвардом київського Динамо Владиславом Супрягою. Разом із Валерієм Бондарем вони вигравали Чемпіонат світу-2019 у складі збірної України U-20. Футболіст "Шахтаря" був тоді капітаном команди.

Із Супрягою Даша зустрічалася з 14 років, про що сама розповідала в інтерв'ю. Вона заявила, що між футболістами не було ніякого конфлікту, як і любовного трикутника, а всі бентежні подробиці вигадали журналісти.

"Цей любовний трикутник роздули люди. Це були "динамівські" хлопці. Між Владом і Валерою ніякого конфлікту немає. Між мною і Владом його немає. Чи причетний Валера до нашого розставання? Теж ні. Це була моя ініціатива. Причину нашого розставання знаємо тільки я і Влад. Ми з 14 років були разом. Влад жив у нас із мамою — вона відвозила в школу мене, а потім в інший кінець міста Влада. На базі він майже не жив", — розповідала Савіна.

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Передвесільна фотосесія Даші Савіної та Валерія Бондаря
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За її словами розставання пройшло мирно і без скандалів. А футболісти залишилися друзями. Щоправда на весіллі Супряга помічений не був.

дарья Савіна, валерий бондар, весілля, захисник шахтаря, футболіст, журналістка, колишня супряга, владислав супряга
Дар'я Савіна і Валерій Бондар із гостями на весіллі / Усі фото: instagram.com/savinadasha
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"Конфлікту ніякого немає. Влад першим дізнався про наші стосунки. Перш ніж входити в них, Валера подзвонив йому, і вони про все поговорили. Звичайно, я не буду говорити, що вони спілкуються так, як це було раніше. Це неможливо. Але вони не вороги, вони один одного не поливають брудом", — підсумувала журналістка.