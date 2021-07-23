Завидные женихи: пять холостяков-миллиардеров, чье сердце еще свободно

После того, как женился наследник империи LVMH Александр Арно, на рынке женихов осталось не так много одиноких и очень богатых холостяков

Один из сыновей французского миллиардера Бернара Арно, президента luxury-концерна LVMH, 29-летний Александр женился на своей подруге Жеральдин Гюйо 10 июля назад. Его брат, Антуан Арно, ранее сочетался браком с известной моделью Натальей Водяновой, основатель Facebook Майкл Цукерберг давно и счастливо женат, а Джефф Безос ушел от жены ради другой женщины, но на рынке женихов-миллиардеров еще осталось пять джентльменов, чье сердце пока не занято. Фокус собрал всю информацию о самых завидных женихах мира.

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Трэвис Каланик, 44 года, основатель Uber

[ + – ] Трэвис Каланик, основатель Uber Фото: Business Insider

Трэвис, чье состояние оценивается в 2,6 миллиарда долларов и его друг Гаррет Кэмп создали Uber, мобильное приложение, позволяющее связать пассажиров с наемными водителями для получения услуг такси в 2009 году. Сейчас Uber работает в 58 странах и более чем 300 городах по всему миру. Однако его внедрение было встречено яростью со стороны водителей официальных служб такси.

Сейчас компания работает в условиях жесткой конкуренции на рынке, а самого Каланика критикуют за следование тактике "выиграть любой ценой" при управлении компанией.

21 июня 2017 года Каланик покинул пост руководителя Uber, но сохранил место в совете директоров. Теперь он занимается стартапом CloudKitchens, который строит кухни, чтобы сдавать их в аренду ресторанам. Сотрудники жалуются на тотальный контроль, переработки, жесткую секретность и непрозрачные системы выплат. С начала 2021 года стартап покинули 300 из 2000 сотрудников. Также Трэвиса обвиняют в сексизме, называют циничным и высокомерным.

Сам он рассказывал, что в детстве мечтал стать шпионом, а первые деньги заработал в средней школе, продавая по домам ножи Cutco. Потом поступил в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, где изучал компьютерную инженерию. Диплом Каланик не получил.

[ + – ] Трэвис Каланик и его бывшая девушка Габи Хольцварт Фото: Backgrid

Ранее Каланик встречался с скрипачкой и журналисткой Huffington Post Габи Хольцварт. Однако в 2016 году они расстались.

Брайан Чески, 39 лет, основатель Airbnb

[ + – ] Брайан Чески, основатель Airbnb Фото: Airbnb

Брайана Чески, чье состояние оценивают в 12,5 миллиардов долларов, называют "самым богатым риелтором мира". В августе 2008 года он вместе с Джо Геббиа и Нейтаном Блечарзиком основал сервис аренды жилья Airbnb, который на 2020 год принес каждому больше 10 миллиардов долларов.

Чески увлекающийся вундеркинд. Он занимался хоккеем, живописью, закончил школу дизайна в Род-Айленде. Управлять компанией учился на собственных ошибках и примере старших. Консультировался с миллиардером Уорреном Баффетом, который является его кумиром, и президентом компании The Walt Disney Робертом Айгером. Кроме этого он общался по поводу ведения бизнеса с бывшим директором ЦРУ Джорджем Тенетом, который занимал этот пост с 1997 по 2004 год, а теперь является управляющим директором инвестиционного банка Allen & Company.

[ + – ] Брайан Чески и Элисса Патель Фото: Business Insider

У Брайана есть подруга, но они не женаты. С американкой индийского происхождения Элиссой Патель он познакомился в Tinder. Сейчас парочка часто путешествует, бронируя квартиры именно через сервис Airbnb.

Лукас Уолтон, 35 лет, империя WalMart

[ + – ] Лукас Уолтон, наследник империи WalMart Фото: Скриншот

Лукас Уолтон, наследник и внук основателя сети супермаркетов WalMart Сэма Уолтона. Его состояние оценивают в 18,6 миллиардов долларов. Его отец Джон Уолтон погиб в авиакатастрофе в 2005 году, так что Лукас унаследовал доли в компаниях WalMart, Arvest Bank и First Solar.

Это, пожалуй, самый загадочный холостяк в данном списке. Он не общается с прессой, у него нет страниц в соцсетях, он не посещает вечеринки и светские рауты. Про него известно немного.

Лукас окончил колледж Колорадо, где изучал науку об окружающей среде и экономику. Сейчас он работает по профессии — занимает должность главы комитета по окружающей среде семейного фонда Walton Family Foundation.

Когда Лукасу было три года, у него обнаружили редкий вид рака почки, который уже дал метастазы на легкие. Мальчик смог полностью поправиться всего за пять месяцев, что его мать приписала соблюдению растительной диеты.

Если верить таблоидам, Лукас одинок, и полностью поглощен своей работой по защите экологии.

Альберт фон Турн-и-Таксис, 38 лет, гонщик и князь

[ + – ] Альберт фон Турн-и-Таксис, гонщик и князь/Фото: Reiter Engineering

В семь лет Альберт стал самым юным миллиардером в мире. После смерти отца Йоханнеса фон Турн-и-Таксиса мальчик унаследовал пивные заводы, 30 тысяч гектаров земли в Европе, мельницы, банки и прочие ценные объекты недвижимости.

В 2014 году журнал Forbes оценил его состояние в 1,6 миллиардов долларов. Кроме этого Альберт носит титул 12-го князя Турн-и-Таксис и живет в настоящем дворце дворце Санкт-Эммерам с матерью и двумя сестрами.

[ + – ] Альберт фон Турн-и-Таксис с матерью и сестрами

Он выступает за немецкую команду Reiter Engineering, в составе которой на национальном чемпионате German GT Championship ADAC GT Masters неоднократно побеждал и занимал призовые места.

Альберт служил в армии, изучал теологию и является потомком португальского короля Мигеля I, связан со многими монархами Европы.

Густав Магнар Витзе, 27 лет, наследник лососевой империи

[ + – ] Густав Магнар Витзе, богатый баловень судьбы/Instagram guswitzoe

Состояние самого юного холостяка в списке оценивают в 3,6 миллиардов долларов. В 2013 году отец Густава подарил ему 47% акций своей компании Salmar ASA, которая является крупнейшим поставщиком лосося в Норвегии.

Впрочем, Густав пока бизнесом не занимается, а ведет жизнь богатого баловня судьбы. Он много путешествует, катается на горных лыжах, увлекается футболом и гольфом. Иногда постит в соцсетях фото с девушками, но, как известно, сердце его свободно.

[ + – ] Густав Магнар Витзе со своим любимым псом/Все фото: Instagram guswitzoe [ + – ] Густав Магнар Витзе в качестве модели

Густав любит собак, особенно своего питбуля. А еще он умудрился провести две недели в тюрьме. В 19 лет юношу арестовали за опасное вождение. Он превысил скорость в два раза: ехал со скоростью 116 км/ч в зоне, где можно было ехать со скоростью 60 км/ч.