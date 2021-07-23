Завидні женихи: п'ять холостяків-мільярдерів, чиє серце ще вільне

Після того, як одружився спадкоємець імперії LVMH Александр Арно, на ринку наречених залишилося не так багато самотніх і дуже багатих холостяків

Один із синів французького мільярдера Бернара Арно, президента luxury-концерну LVMH, 29-річний Александр одружився зі своєю подругою Жеральдін Гюйо 10 липня. Його брат, Антуан Арно, котрий раніше одружився з відомою моделлю Наталею Водяновою, засновник Facebook Майкл Цукерберг давно і щасливо одружений, а Джефф Безос пішов від дружини заради іншої жінки, але на ринку наречених-мільярдерів ще залишилося п'ять джентльменів, чиє серце поки не зайнято. Фокус зібрав усю інформацію про найбільш завидних женихів світу.

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Тревіс Каланик, 44 роки, засновник Uber

[ + – ] Тревіс Каланик, засновник Uber Фото: FBI

Тревіс, чий статок оцінюється у 2,6 мільярди доларів і його друг Гаррет Кемп створили Uber, мобільний додаток, що дозволяє зв'язати пасажирів з найманими водіями для отримання послуг таксі у 2009 році. Наразі Uber працює в 58 країнах і понад 300 містах по всьому світу. Однак, його впровадження було зустріте люттю з боку водіїв офіційних служб таксі.

Наразі компанія працює в умовах жорсткої конкуренції на ринку, а самого Каланика критикують за дотримання тактики "виграти будь-яку ціну" при управлінні компанією.

21 червня 2017 року Каланик покинув пост керівника Uber, але зберіг місце в раді директорів. Тепер він займається стартапом CloudKitchens, який будує кухні, щоб здавати їх в оренду ресторанам. Співробітники скаржаться на тотальний контроль, перепрацювання, жорстку секретність і непрозорі системи виплат. З початку 2021 року стартап покинули 300 з 2000 співробітників. Також Тревіса звинувачують у сексизмі, називають цинічним і зарозумілим.

Сам він розповідав, що в дитинстві мріяв стати шпигуном, а перші гроші заробив у середній школі, продаючи по домівках ножі Cutco. Потім вступив до Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, де вивчав комп'ютерну інженерію. Диплом Каланик не отримав.

[ + – ] Тревіс Каланик і його колишня дівчина Габі Хольцварт Фото: Backgrid

Раніше Каланик зустрічався зі скрипачкою і журналісткою Huffington Post Габі Хольцварт. Однак, у 2016 році вони розлучилися.

Браян Ческі, 39 років, засновник Airbnb

[ + – ] Браян Ческі, засновник Airbnb Фото: Airbnb

Браяна Ческі, чий статок оцінюють у 12,5 мільярдів доларів, називають "найбагатшим рієлтором світу". У серпні 2008 року він разом з Джо Гебб і Нейтаном Блечарзиком заснував сервіс оренди житла Airbnb, який на 2020 рік приніс кожному понад 10 мільярдів доларів.

Ческі захопливий вундеркінд. Він займався хокеєм, живописом, закінчив школу дизайну в Род-Айленді. Управляти компанією навчався на власних помилках і прикладі старших. Консультувався з мільярдером Ворреном Баффетом, який є його кумиром, і президентом компанії The Walt Disney Робертом Айгером. Крім цього, він спілкувався з приводу ведення бізнесу з колишнім директором ЦРУ Джорджем Тенетом, який займав цей пост з 1997 по 2004 рік, а тепер є керівним директором інвестиційного банку Allen & Company.

[ + – ] Браян Ческі і Елісса Патель Фото: FBI

У Браяна є подруга, але вони не одружені. З американкою індійського походження Еліссою Патель він познайомився в Tinder. Наразі парочка часто подорожує, бронюючи квартири саме через сервіс Airbnb.

Лукас Волтон, 35 років, імперія WalMart

[ + – ] Лукас Волтон, спадкоємець імперії WalMart Фото: Скриншот

Лукас Волтон, спадкоємець і онук засновника мережі супермаркетів WalMart Сема Волтона. Його стан оцінюють у 18,6 мільярдів доларів. Його батько Джон Волтон загинув в авіакатастрофі у 2005 році, тому Лукас успадкував частки в компаніях WalMart, Arvest Bank і First Solar.

Це, мабуть, найзагадковіший холостяк у цьому списку. Він не спілкується з пресою, у нього немає сторінок у соцмережах, він не відвідує вечірки і світські раути. Про нього відомо небагато.

Лукас закінчив коледж Колорадо, де вивчав науку про навколишнє середовище й економіку. Наразі він працює за професією — обіймає посаду голови комітету з питань довкілля сімейного фонду Walton Family Foundation.

Коли Лукасу було три роки, у нього виявили рідкісний вид раку нирки, який уже дав метастази на легені. Хлопчик зміг повністю видужати всього за п'ять місяців, його мати приписала дотримання рослинної дієти.

Якщо вірити таблоїдам, Лукас самотній і повністю поглинений своєю роботою із захисту екології.

Альберт фон Турн-і-Таксис, 38 років, гонщик і князь

[ + – ] Альберт фон Турн-і-Таксис, гонщик і князь/Фото: Reiter Engineering

У сім років Альберт став наймолодшим мільярдером у світі. Після смерті батька Йоганнеса фон Турн-і-Таксиса хлопчик успадкував пивні заводи, 30 тисяч гектарів землі в Європі, млини, банки та інші цінні об'єкти нерухомості.

У 2014 році журнал Forbes оцінив його статки в 1,6 мільярд доларів. Крім цього, Альберт носить титул 12-го князя Турн-і-Таксис і живе в справжньому палаці Санкт-Еммеріх з матір'ю і двома сестрами.

[ + – ] Альберт фон Турн-і-Таксис з матір'ю і сестрами

Він виступає за німецьку команду Reiter Engineering, у складі якої на національному чемпіонаті German GT Championship ADAC GT Masters неодноразово перемагав і посідав призові місця.

Альберт служив в армії, вивчав теологію і є нащадком португальського короля Мігеля I, пов'язаний з багатьма монархами Європи.

Густав Магнар Вітзен, 27 років, спадкоємець лососевої імперії

[ + – ] Густав Магнар Вітзен, багатий улюбленець долі/Instagram guswitzoe

Статки наймолодшого холостяка в списку оцінюють у 3,6 мільярди доларів. У 2013 році батько Густава подарував йому 47% акцій своєї компанії Salmar ASA, яка є найбільшим постачальником лосося в Норвегії.

Втім, Густав поки бізнесом не займається, а веде життя багатого улюбленця долі. Він багато подорожує, катається на гірських лижах, захоплюється футболом і гольфом. Іноді постить у соцмережах фото з дівчатами, але, як відомо, серце його вільне.

[ + – ] Густав Магнар Вітзен зі своїм улюбленим псом/Усі фото: Instagram guswitzoe [ + – ] Густав Магнар Вітзен у ролі моделі

Густав любить собак, особливо свого пітбуля. А ще він примудрився провести два тижні у в'язниці. У 19 років юнака заарештували за небезпечне водіння. Він перевищив швидкість у два рази: їхав зі швидкістю 116 км/год у зоні, де можна було їхати зі швидкістю 60 км/год.