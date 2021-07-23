Актриса и дочь маркиза Клара Пэджет вышла замуж за манекенщика
Избранником звезды сериала "Черные паруса" стал Оскар Туттиетт
Единственная дочь восьмого маркиза Англси, актриса Клара Пэджет вышла замуж за своего давнего бойфренда Оскара Туттиета, модели Burberry и концертного продюсера. Об этом пишет Daily Mail.
В прошедшие выходные 32-летняя актриса Клара Пэджет сыграла свадьбу в своем семейном поместье Plas Newydd в Англси. Датой торжества было выбрано 17 июля 2021 года — день первой годовщины свадьбы внучки королевы Елизаветы II принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци.
Для церемонии Клара выбрала платье цвета слоновой кости, которое ей на заказ сшили друзья: дизайнеры Саванна Миллер и Яна Сашей. Волосы ей уложил еще один друг — знаменитый парикмахер Нил Муди.
А за праздничный макияж невесты отвечала королевский визажист Мэри Гринвелл, которая много лет занималась мейком принцессы Дианы и актрисы Брук Шилдс. За организацию свадьбы взялись эксперты из Liz Linkleter Events.
"Не знаю, с чего начать. Как сказать, что это был лучший день в моей жизни, и ты сделал меня самой счастливой девушкой в мире, не прибегая к клише? Ты согласен. Я согласна. И я люблю тебя", — написала Пэджет в соцсетях. С Оскаром Клара встречалась еще с 2019 года, однако свадьбу пара решила отложить, пока пандемия коронавируса не уляжется.
На мероприятии присутствовали леди и диджей Мэри Чартерис, Джейми Уинстон, Уилла Кесвик, Китти Вордсворт и Фрэн Катлер.
Клара дебютировала, как и многие британские актеры, в сериале "Убийства в Мидсоммере", однако прославилась она благодаря роли в сериале "Черные паруса".
В телесаге Клара исполнила роль знаменитой пиратки Энн Бонни, которая вместе с не менее известным пиратом Джеком "Калико" Рэкхемом грабила торговые суда с Ямайки.
Также Клара известна, как близкая подруга Кары и Поппи Делевинь, а также дочери Мика Джаггера – Джорджии Мэй Джаггер, известной модели. Перед свадьбой подруги устроили Кларе грандиозный девичник.