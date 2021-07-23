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Акторка та дочка маркіза Клара Педжет вийшла заміж за манекенника

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клара Педжет, чорні вітрила, актриса, дочка маркіза Англсі, оскар туттіет
Фото: Соцсети

Обранцем зірки серіалу "Чорні вітрила" став Оскар Туттіетт

Єдина дочка восьмого маркіза Англсі, актриса Клара Педжет вийшла заміж за свого давнього бойфренда Оскара Туттіета, моделі Burberry та концертного продюсера. Про це пише Daily Mail.

Минулих вихідних 32-річна актриса Клара Педжет зіграла весілля у своєму сімейному маєтку Plas Newydd в Англсі. Датою свята було вибрано 17 липня 2021 року — день першої річниці весілля внучки королеви Єлизавети II принцеси Беатріс і Едоардо Мапеллі Моцці.

клара Педжет, чорні вітрила, актриса, дочка маркіза Англсі, оскар туттіет
Клара Педжет і її обранець перед вівтарем
клара Педжет, чорні вітрила, актриса, дочка маркіза Англсі, оскар туттіет

Для церемонії Клара обрала сукню кольору слонової кістки, яке їй на замовлення пошили друзі: дизайнери Саванна Міллер і Яна Сашком. Волосся їй уклав ще один друг — знаменитий перукар Ніл Муді.

клара Педжет, чорні вітрила, актриса, дочка маркіза Англсі, оскар туттіет
Клара Педжет і Оскар Туттіет
клара Педжет, чорні вітрила, актриса, дочка маркіза Англсі, оскар туттіет

А за святковий макіяж нареченої відповідала королівська візажистка Мері Грінвелл, яка багато років займалася мейкапом принцеси Діани й актриси Брук Шилдс. За організацію весілля взялися експерти з Liz Linkleter Events.

"Не знаю, з чого почати. ​​Як сказати, що це був найкращий день у моєму житті, і ти зробив мене найщасливішою дівчиною на світі, не вдаючись до кліше? Ти згоден. Я згодна. І я люблю тебе", — написала Педжет у соцмережах. З Оскаром Клара зустрічалася ще з 2019 року, проте весілля пара вирішила відкласти, поки пандемія коронавірусу не вляжеться.

клара Педжет, чорні вітрила, актриса, дочка маркіза Англсі, оскар туттіет
Клара Педжет і Оскар Туттіет/Всі фото: Instagram clarapaget
клара Педжет, чорні вітрила, актриса, дочка маркіза Англсі, оскар туттіет

На заході були присутні леді і діджейка Мері Чартеріс, Джеймі Вінстон, Вілла Кесвік, Кітті Вордсворт і Френ Катлер.

Клара дебютувала, як і багато британських акторів, у серіалі "Вбивства в Мідсоммері", проте прославилася вона завдяки ролі в серіалі "Чорні вітрила".

клара Педжет, чорні вітрила, актриса, дочка маркіза Англсі, оскар туттіет
клара Педжет, чорні вітрила, актриса, дочка маркіза Англсі, оскар туттіет
Клара Педжет в серіалі "Чорні вітрила"
Фото: Скриншот

У телесазі Клара виконала роль знаменитої піратки Енн Бонні, яка разом з не менш відомим піратом Джеком "Каліко" Рекхемом грабувала торгові судна з Ямайки.

Також Клара відома як близька подруга Кари та Поппі Делевінь, а також дочки Міка Джаггера — Джорджії Мей Джаггер, відомої моделі. Перед весіллям подруги влаштували Кларі грандіозний дівич-вечір.