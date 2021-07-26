Грязная и растрепанная Аня Тейлор-Джой поделилась кадрами со съемок (видео)

Аня Тейлор-Джой появится в новой исторической драме Роберта Эггерса "Северянин" вместе с Александром Скарсгардом и Николь Кидман.

25-летняя американо-британо-аргентинская модель и актриса Аня Тейлор-Джой, прославившаяся на весь мир после выхода сериала "Ход королевы", заинтриговала поклонников кадрами со съемок. Девушка опубликовала в Instagram видео, на котором позирует с грязным лицом и не менее грязными растрепанными волосами.

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"Сегодня очень хороший день", – говорит она, сидя в салоне авто, которое везет ее куда-то.

Как стали известно, кадры – архивные. Аня играла в новой исторической картине американского режиссера Роберта Эггерса "Северянин", съемки которой завершились в декабре прошлого года в Исландии. Эггерс известен своими работами "Ведьмы" и "Маяк".

Лента будет сюжетно и стилистически выполнена в формате саги о викингах. В основе картины – скандинавская легенда. Фильм описывается как "эпический триллер о мести", в котором исследуется, как далеко зайдет принц викингов, чтобы добиться справедливости для своего убитого отца. По сюжету, действие происходит в Исландии в X веке. Принц Гамлет (Александр Скарсгард) мстит за смерть отца и своих соратников.

В драме о мести зрители также увидят Николь Кидман, Итана Хоука, Виллема Дефо и Бьорк, исландскую певицу, которая снимается в своем первом фильме с 2005 года.

Эггерс – не только режиссер, но и сценарист фильма. Соавтором выступил исландский поэт и романист Сьон Сигурдссон. Продюсеры фильма – Ларс Кнудсен, Марк Хаффам и New Regency.

Премьера картины, которую оператор Джарин Блашке, участвующий в съемках, назвал "масштабной, мрачной и жестокой", запланирована на 8 апреля 2022 года.

Аня Тейлор-Джой уже работала с этим режиссером, сыграв в "Ведьмах" в 2015 году.

Напомним, в октябре на экраны выйдет фильм ужасов "Прошлой ночью в Сохо", где Тейлор-Джой сыграла роль певицы из прошлого.