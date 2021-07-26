Брудна та розпатлана Аня Тейлор-Джой поділилася кадрами зі зйомок (відео)

Аня Тейлор-Джой з'явиться в новій історичній драмі Роберта Еггерса "Північанин" разом із Олександром Скарсгардом і Ніколь Кідман.

25-річна американо-британо-аргентинська модель і актриса Аня Тейлор-Джой, яка прославилася на весь світ після виходу серіалу "Хід королеви", заінтригувала шанувальників кадрами зі зйомок. Дівчина опублікувала в Instagram відео, на якому позує з брудним обличчям і не менш брудним розпатланим волоссям.

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"Сьогодні дуже хороший день", — говорить вона, сидячи в салоні авто, яке везе її кудись.

Як стало відомо, кадри — архівні. Аня грала в новій історичній картині американського режисера Роберта Еггерса "Північанин", зйомки якої завершилися в грудні минулого року в Ісландії. Еггерс відомий своїми роботами "Відьми" та "Маяк".

Стрічка буде сюжетно та стилістично виконана в форматі саги про вікінгів. В основі картини — скандинавська легенда. Фільм описується як "епічний трилер про помсту", у якому досліджується, як далеко зайде принц вікінгів, щоб домогтися справедливості для свого убитого батька. За сюжетом, дія відбувається в Ісландії в X столітті. Принц Гамлет (Олександр Скарсгард) мстить за смерть батька і своїх соратників.

У драмі про помсту глядачі також побачать Ніколь Кідман, Ітана Гоука, Віллема Дефо і Бьорк, ісландську співачку, яка знімається в своєму першому фільмі з 2005 року.

Еггерс — не тільки режисер, але й сценарист фільму. Співавтором виступив ісландський поет і романіст Сьон Сігурдссон. Продюсери фільму — Ларс Кнудсен, Марк Хаффам і New Regency.

Премʼєра картини, яку оператор Джарін Блашке, що бере участь в зйомках, назвав "масштабною, похмурою та жорстокою", запланована на 8 квітня 2022 року.

Аня Тейлор-Джой вже працювала з цим режисером, зігравши в "Відьмі" 2015 року.

Нагадаємо, у жовтні на екрани вийде фільм жахів "Минулої ночі в Сохо", де Тейлор-Джой зіграла роль співачки з минулого.