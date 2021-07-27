Таинственная и зловещая: Николь Кидман появилась в трейлере сериала "Девять совсем незнакомых людей"

Новая телесага снята по роману знаменитой австралийской писательницы Лианы Мориарти, автора "Маленькой большой лжи"

В Сети появился трейлер нового сериала от Hulu, в котором главную роль исполнила Николь Кидман. "Девять совсем незнакомых людей" расскажет таинственную историю, которая будет происходить на закрытом курорте в Австралии. Об этом пишет Entertainment Focus.

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Внимание к сериалу привлекает сразу несколько аспектов. Он снят по роману Лианы Мориарти, автора романа "Маленькая большая ложь", чья экранизация стала едва ли не главной сериальной сенсацией 2017 года. Именно за роль в этой телесаге Николь Кидман получила "Золотой глобус".

В "Девяти совсем незнакомых людях" ей досталась главная роль – таинственной Маши, владелицы курорта и психолога. И, судя по трейлеру, ее манера помогать людям преподнесет немало сюрпризов.

"Добро пожаловать в Tranquillum House. Мы вылечим вас. Вы пришли сюда исцелиться. Это будет чудесное путешествие. Иногда будет неприятно. Нечего бояться. Теперь вы мои… И вы хотите быть моими", — произносит она со зловещей улыбкой в трейлере.

Среди героев, которые приехали на курорт Tranquillum House в поисках перезагрузки, немало интересных персонажей: писательница Фрэнсис (Мелисса Маккарти); женатые победители лотереи Бен (Мелвин Грегг) и Джессика (Самара Уивинг); адвокат по разводам Ларс (Люк Эванс); профессиональный спортсмен на пенсии Тони (Бобби Канавале); мать-одиночка Кармель (Регина Холл).

[ + – ] Девять совсем незнакомых людей на таинственном курорте Фото: Скриншот

Сценарист сериала – Дэвидо Э. Келли, автор и создатель одного из самых популярных сериалов прошлого года – "Отыграть назад", центральную роль в котором сыграла также Николь Кидман. Но если в "Отыграть назад" она была жертвой обстоятельств, то в новом сериале, кажется, у нее совсем другая роль.

"Девять cовсем незнакомых людей" выйдет на экраны уже 18 августа.