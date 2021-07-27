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Таинственная и зловещая: Николь Кидман появилась в трейлере сериала "Девять совсем незнакомых людей"

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Фото: Скриншот | Николь Кидман в роли таинственной Маши

Новая телесага снята по роману знаменитой австралийской писательницы Лианы Мориарти, автора "Маленькой большой лжи"

В Сети появился трейлер нового сериала от Hulu, в котором главную роль исполнила Николь Кидман. "Девять совсем незнакомых людей" расскажет таинственную историю, которая будет происходить на закрытом курорте в Австралии. Об этом пишет Entertainment Focus.

Внимание к сериалу привлекает сразу несколько аспектов. Он снят по роману Лианы Мориарти, автора романа "Маленькая большая ложь", чья экранизация стала едва ли не главной сериальной сенсацией 2017 года. Именно за роль в этой телесаге Николь Кидман получила "Золотой глобус".

В "Девяти совсем незнакомых людях" ей досталась главная роль – таинственной Маши, владелицы курорта и психолога. И, судя по трейлеру, ее манера помогать людям преподнесет немало сюрпризов.

"Добро пожаловать в Tranquillum House. Мы вылечим вас. Вы пришли сюда исцелиться. Это будет чудесное путешествие. Иногда будет неприятно. Нечего бояться. Теперь вы мои… И вы хотите быть моими", — произносит она со зловещей улыбкой в трейлере.

Среди героев, которые приехали на курорт Tranquillum House в поисках перезагрузки, немало интересных персонажей: писательница Фрэнсис (Мелисса Маккарти); женатые победители лотереи Бен (Мелвин Грегг) и Джессика (Самара Уивинг); адвокат по разводам Ларс (Люк Эванс); профессиональный спортсмен на пенсии Тони (Бобби Канавале); мать-одиночка Кармель (Регина Холл).

Hulu, николь кидман, Девять совсем незнакомых людей, сериал, экранизация, лиана мориарти, новый роман лианы мориарти
Hulu, николь кидман, Девять совсем незнакомых людей, сериал, экранизация, лиана мориарти, новый роман лианы мориарти
Девять совсем незнакомых людей на таинственном курорте
Фото: Скриншот

Сценарист сериала – Дэвидо Э. Келли, автор и создатель одного из самых популярных сериалов прошлого года – "Отыграть назад", центральную роль в котором сыграла также Николь Кидман. Но если в "Отыграть назад" она была жертвой обстоятельств, то в новом сериале, кажется, у нее совсем другая роль.

"Девять cовсем незнакомых людей" выйдет на экраны уже 18 августа.