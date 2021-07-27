Таємнича і зловісна: Ніколь Кідман з'явилася в трейлері серіалу "Дев'ять зовсім незнайомих людей"

Нова телесага знята за романом знаменитої австралійської письменниці Ліани Моріарті, авторки "Маленької великої брехні".

У мережі з'явився трейлер нового серіалу від Hulu, в якому головну роль зіграла Ніколь Кідман. "Дев'ять зовсім незнайомих людей" розповість таємничу історію, яка відбуватиметься на закритому курорті в Австралії. Про це пише Entertainment Focus.

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Увагу до серіалу привертають відразу кілька аспектів. Він знятий за романом Ліани Моріарті, авторки роману "Маленька велика брехня", чия екранізація стала чи не головною серіальною сенсацією 2017 року. Саме за роль у цій телесазі Ніколь Кідман отримала "Золотий глобус".

У "Дев'яти зовсім незнайомих людей" їй дісталася головна роль — таємничої Маші, власниці курорту і психологині. І, судячи з трейлеру, її манера допомагати людям піднесе чимало сюрпризів.

"Ласкаво просимо в Tranquillum House. Ми вилікуємо вас. Ви прийшли сюди зцілитися. Це буде чудова подорож. Іноді буде неприємно. Нічого боятися. Тепер ви мої... І ви хочете бути моїми", — вимовляє вона зі зловісною посмішкою в трейлері.

Серед героїв, які приїхали на курорт Tranquillum House у пошуках перезавантаження, чимало цікавих персонажів: письменниця Френсіс (Мелісса Маккарті); одружені переможці лотереї Бен (Мелвін Грегг) і Джессіка (Самара Вівінг); адвокат із розлучень Ларс (Люк Еванс); професійний спортсмен на пенсії Тоні (Боббі Каннавале); мати-одиначка Кармель (Реджина Голл).

[ + – ] Дев'ять зовсім незнайомих людей на таємничому курорті Фото: Скриншот

Сценарист серіалу — Девід Е. Келлі, автор і творець одного з найпопулярніших серіалів минулого року — "Знищення", центральну роль в якому зіграла також Ніколь Кідман. Але якщо в "Знищенні" вона була жертвою обставин, то в новому серіалі, здається, у неї зовсім інша роль.

"Дев'ять зовсім незнайомих людей" вийде на екрани вже 18 серпня.