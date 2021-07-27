Ногти-клеш или "утиные" ногти: что известно о новом нейл-тренде, который свел с ума TikTok и Instagram

В соцсетях зародилась новая мода на форму ногтей – теперь они должны расширяться к концам, напоминая утиные лапки

Прошли те времена, когда моду на тренды диктовали Дома моды, теперь большинство новых веяний зарождается в популярных соцсетях TikTok и Instagram. И одним из последних таких трендов стала новая форма ногтей. Откуда взялась новая тенденция и удобно ли это, разбирался Фокус.

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Новое веяние в нейл-арте уже получило сразу несколько названий: ногти-клеш, утиные ногти (из-за схожести формы с утиными лапками), веерные ногти, ногти из Джерси (район, где по слухам тренд зародился).

В англоязычном сегменте соцсетей тренд получил название Duck nails, что в дословном переводе с английского означает "утиные ногти" — именно под таким хештегом пользовательницы выкладывают снимки своего обновленного маникюра.

На данный момент хештег #DuckNails в TikTok собрал уже больше 20 миллионов просмотров, а это явное свидетельство того, что ногти-клеш — новая модная тенденция.

Впрочем, надо отметить, что "рискуют" с новой формой чаще все же в США и Европе, в Украине Тренд пока не слишком популярен: наши соотечественницы все же больше тяготеют к классическим формам: миндальной, или квадратной, с закругленными краями.

[ + – ] Процесс создания "утиных ногтей"

Утиные ногти, или ногти-клеш являются полной противоположностью уже знакомых нам форм "балерина", "стилет" и "миндаль", где кончик ногтей не расширяется, а сужается к концу. На фото новая модная форма ногтей не выглядит слишком удобной, но, тем не менее, поклонниц у него все больше. Главным образом из-за того, что теперь на ногтях можно разместить больше декора.

В Сети полно снимков, где ногти украшены крохотными фигурками, раскрашены в яркие цвета и усыпаны блестками. Также используется технология 2000-х, так называемый "аквариум", когда декор заключен в акрил.

[ + – ] Ногти-клеш с декором

Однако, стоит признать, что новый тренд – все же не кардинально нов. Известные мастера маникюра из США вроде Айси Милли и Дэни Гарсия, говорят, что уже делали для своих клиенток что-то подобное в начале 2000-х, только тогда форма была не столь радикальной.

[ + – ] Ногти-клеш с росписью и декором

А актер Эзра Миллер еще в 2019 году намекал на новую тенденцию, появившись с подобным маникюром на Met Gala.

[ + – ] Эзра Миллер в 2019 году/Фото: Instagram zoe_dunford

Впрочем, с новым трендом сопряжено несколько неудобств. Чтобы следовать новой тенденции, придется найти мастера у которого есть типсы (накладные пластины на ногти) нужной формы.

[ + – ] Типсы для "утиных ногтей"

Также стоит запастись терпением: создание такой формы займет немало времени. А если ногти захочется украсить фигурками и наклейками, то времени уйдет еще больше.

[ + – ] Пример "простого" дизайна ногтей-клеш/Все фото: Соцсети и открытые источники

Но когда вожделенный маникюр уже украсит ваши руки, то нужно понять, что к новой форме придется привыкать некоторое время. Обладательницы утиных ногтей уже обрисовали круг проблем, с которыми успели столкнуться в быту. Они отметили, что с ногтями-клеш им неудобно набирать сообщения на телефоне и клавиатуре, а также признались, что из-за широких кончиков ногтей с трудом снимают и надевают кольца на пальцы.

Впрочем, мастера маникюра считают, что просто нужно выбирать кольца пошире, и если на ногтях не слишком много декора, то проблем не должно возникнуть.

Но если новая форма ногтей окажется неудобной и привыкнуть все же к ней не удастся, то мастера успокаивают – вернуть прежнюю, более привычную форму легко, а в жизни всегда должно быть место для экспериментов.