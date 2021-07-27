Нігті-кльош або "качині" нігті: що відомо про новий нейл-тренд, який звів із розуму TikTok та Instagram

У соцмережах з'явилася нова мода на форму нігтів — тепер вони повинні розширюватися до кінців, нагадуючи качині лапки

Пройшли ті часи, коли моду на тренди диктували Будинки моди, тепер більшість нових віянь зароджується в популярних соцмережах TikTok та Instagram. І одним із останніх таких трендів стала нова форма нігтів. Звідки взялася нова тенденція і чи зручно це, розбирався Фокус.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Нове віяння в нейл-арті вже отримало відразу кілька назв: нігті-кльош, качині нігті (через схожість форми з качиними лапками), віялові нігті, нігті з Джерсі (район, де за чутками тренд зародився).

В англомовному сегменті соцмереж тренд отримав назву Duck nails, що в дослівному перекладі з англійської означає "качині нігті" — саме під таким гештегом користувачки викладають знімки свого оновленого манікюру.

Наразі гештег #DuckNails у TikTok зібрав вже більше 20 мільйонів переглядів, а це явне свідчення того, що нігті-кльош — нова модна тенденція.

Утім, треба зазначити, що "ризикують" із новою формою частіше все ж у США та Європі, в Україні тренд поки не надто популярний: наші співвітчизниці все ж більше тяжіють до класичних форм: мигдалевидної або квадратної, із закругленими краями.

[ + – ] Процес створення "качиних нігтів"

Качині нігті або нігті-кльош є повною протилежністю вже знайомим нам формам "балерина", "стилет" і "мигдаль", де кінчик нігтя не розширюється, а звужується до кінця. На фото нова модна форма нігтів не має занадто зручний вигляд, але, тим не менш, прихильниць у нього все більше. Головним чином через те, що тепер на нігтях можна розмістити більше декору.

У мережі повно знімків, де нігті прикрашені крихітними фігурками, розфарбовані в яскраві кольори та посипані блискітками. Також використовується технологія 2000-х, так званий "акваріум", коли декор укладений в акрил.

[ + – ] Нігті-кльош з декором

Однак варто визнати, що новий тренд — все ж не кардинально новий. Відомі майстри манікюру з США на кшталт Айсі Міллі та Денні Гарсія, кажуть, що вже робили для своїх клієнток щось подібне на початку 2000-х, тільки тоді форма була не настільки радикальною.

[ + – ] Нігті-кльош з розписом і декором

А актор Езра Міллер ще в 2019 році натякав на нову тенденцію, з'явившись із подібним манікюром на Met Gala.

[ + – ] Езра Міллер в 2019 році/Фото: Instagram zoe_dunford

Утім, із новим трендом пов'язано кілька незручностей. Щоб слідувати новій тенденції, доведеться знайти майстра, у якого є тіпси (накладні пластини на нігті) потрібної форми.

[ + – ] Тіпси для "качиних нігтів"

Також варто запастися терпінням: створення такої форми займе чимало часу. А якщо нігті захочеться прикрасити фігурками та наклейками, то часу піде ще більше.

[ + – ] Приклад "простого" дизайну нігтів-кльош/Всі фото: Соцмережі і відкриті джерела

Але коли жаданий манікюр вже прикрасить ваші руки, то потрібно зрозуміти, що до нової форми доведеться звикати деякий час. Власниці качиних нігтів вже описали коло проблем, із якими встигли зіткнутися в побуті. Вони відзначили, що з нігтями-кльош їм незручно набирати повідомлення на телефоні та клавіатурі, а також зізналися, що через широкі кінчики нігтів насилу знімають і надягають кільця на пальці.

Проте майстри манікюру вважають, що просто потрібно вибирати кільця ширше, і якщо на нігтях не надто багато декору, то проблем не повинно виникнути.

Але якщо нова форма нігтів виявиться незручною та звикнути все ж до неї не вдасться, то майстри заспокоюють — повернути колишню, звичнішу форму легко, а в житті завжди має бути місце для експериментів.