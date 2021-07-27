Рюкзак и оверсайз. Самые модные сумки осени 2021

Выбираем самую модную сумку наступающего сезона 2021.

Дизайнеры устали от лаконичных тенденций 2020 года и теперь демонстрируют весь спектр своей фантазии, предлагая модницам обратить внимание на самые яркие модели аксессуаров в наступающем сезоне осень — 2021. В моду возвращаются бахрома, плетенки и асимметричные модели. Осталось только выбрать, что подойдет именно вам. Хотя не исключено, что вам понравится сразу несколько моделей. Сумка — и впрямь незаменимый аксессуар, и ни одна женщина не мыслит жизни без нее!

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[ + – ] В такую сумку можно положить не один комплект одежды или использовать ее как дорожную

Похоже, тренд оверсайз в наступающем сезоне достигает своего максимума. Ведь теперь становятся актуальными не просто большие сумки, а огромные. Кажется, что в них можно уместить не один сменный комплект одежды или же использовать аксессуар в качестве дорожной сумки. Словом, главным девизом сезона стало "чем больше — тем лучше".

В любом случае, сумка-оверсайз — очень удобное модное решение на осень. Зонтик и и дождевик в нее точно поместятся!

Сумки с мехом

За последние годы мы привыкли к тому, что женские сумочки, декорированные мехом, стали чуть ли не главным аксессуаром холодного времени года. Модные дома решили двигаться дальше, и теперь меховым сумочкам в рамках показов посвящены чуть ли не целые подколлекции. Вероятно, это обусловлено тем, что сумка с мехом выглядит очень уютно и дает в холода ассоциации с теплом и комфортом.

[ + – ] Сумки с мехом покоряют уютом и "теплыми" ассоциациями

К слову, пару сезонов назад дизайнеры предлагали рассмотреть мех в качестве декора летних сумок и даже вьетнамок. И хотя тогда эта тенденция была воспринята с энтузиазмом, в следующие сезоны она так и не перекочевала.

Зимние сумки-плетенки

[ + – ] Сумка-плетенка делает заметным любой повседневный образ

Сумка для повседневных выходов может быть ультра-актуальной и привлекать к себе внимание не меньше, чем вечерний клатч. Именно к таким сумкам следует отнести плетенки на холодное время года. В наступающем сезоне мы будем видеть множество вариантов техник плетения, которые умельцы модных домов применили для создания эффектных аксессуаров. В частности, несколько привлекательных вариантов таких сумок предложил бренд Chloe.

Сумки из трикотажа

Сумки из трикотажа очень соответствуют образам total knit, которые царят на подиумах сезонных показов. Вязаные трикотажные аксессуары стали частью популярных осенью 2021 года образов. Самые эффектные варианты можно найти, опять таки, в коллекциях дома Chloe.

[ + – ] Трикотажные сумки присутствуют во всех коллекцияхглавных модных домов

Эти сумки удобны, вместительны и всегда уместны. Трудно представить себе образ, с которым не будет сочетаться сумка из трикотажа: конечно, при условии соблюдения цветовой гаммы лука.

Сумки с бахромой

Этот тренд успешно перекочевал из прошлого сезона и обосновался в наступающем. Многим создателям модной одежды оказалась по душе легкость, с которой сумочка с бахромой делает любой образ заметным и неповторимым. Осенью 2021 года такие сумки предлагают сочетать с плащами, меховыми пальто и даже тонкими пуховиками.

[ + – ] Бахрома — яркий тренд, доставшийся в наследство с прошлого сезона

Сумка, обрамленная бахромой, станет идеальным дополнением к кантри-образу, который все еще не потерял своей актуальности. Ведь сегодня в моде простота линий. А что может быть проще, чем классический образ в стиле американского Дикого Запада?

Рюкзак для осенней погоды

Рюкзак — это бессменный помощник для городской жизни каждой современной модницы. Во-первых, его вместительность не подлежит сомнению, во-вторых, этот тренд держится уже не один сезон и продолжает радовать тех, кто приобрел женский рюкзак пару лет назад.

[ + – ] Рюкзак создает ассоциацию с путешествием, пусть и на короткие расстояния

В этот раз рюкзаки добрались до главных модных подиумов, что свидетельствует: мир устал от пандемии, а люди хотят получить наконец возможность отправиться в маленькое путешествие в любой момент жизни. Ведь рюкзак — это прямая отсылка к путешествию, пусть и на короткое расстояние.