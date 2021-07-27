Рюкзак і оверсайз. Наймодніші сумки осені 2021

Вибираємо наймоднішу сумку прийдешнього сезону 2021.

Дизайнери втомилися від лаконічних тенденцій 2020 року і тепер демонструють весь спектр своєї фантазії, пропонуючи модницям звернути увагу на найяскравіші моделі аксесуарів у прийдешньому сезоні осінь — 2021. У моду повертаються бахрома, плетінки й асиметричні моделі. Залишилося тільки вибрати, що підійде саме вам. Хоча не виключено, що вам сподобається відразу кілька моделей. Сумка — і справді незамінний аксесуар, і жодна жінка не мислить життя без неї!

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

[ + – ] У таку сумку можна покласти не один комплект одягу або використовувати її як дорожню

Схоже, тренд оверсайз у прийдешньому сезоні досягає свого максимуму. Адже тепер стають актуальними не просто великі сумки, а величезні. Здається, що в них можна вмістити не один змінний комплект одягу або ж використовувати аксесуар як дорожню сумку. Словом, головним девізом сезону стало "чим більше — тим краще".

У будь-якому випадку, сумка-оверсайз — дуже зручне модне рішення на осінь. Парасолька і дощовик у неї точно помістяться!

Сумки з хутром

За останні роки ми звикли до того, що жіночі сумочки, декоровані хутром, стали чи не головним аксесуаром холодної пори року. Модні будинки вирішили рухатися далі, і тепер хутряним сумочкам у рамках показів присвячені ледь не цілі підколекції. Ймовірно, це обумовлено тим, що сумка з хутром виглядає дуже затишно і дає в холодні періоди асоціації з теплом і комфортом.

[ + – ] Сумки з хутром підкорюють затишком і "теплими" асоціаціями

До слова, кілька сезонів тому дизайнери пропонували розглянути хутро в ролі декору літніх сумок і навіть в'єтнамок. І хоча тоді ця тенденція була сприйнята з ентузіазмом, у наступні сезони вона так і не перекочувала.

Зимові сумки-кошики

[ + – ] Сумка-плетінка робить помітним будь-який повсякденний образ

Сумка для повсякденних виходів може бути ультра-актуальною і залучати до себе увагу не менше, ніж вечірній клатч. Саме до таких сумок варто віднести плетінки на холодну пору року. У прийдешньому сезоні ми будемо бачити безліч варіантів технік плетіння, які умільці модних будинків застосували для створення ефектних аксесуарів. Зокрема, кілька привабливих варіантів таких сумок запропонував бренд Chloe.

Сумки з трикотажу

Сумки з трикотажу дуже відповідають образам total knit, які панують на подіумах сезонних показів. В'язані трикотажні аксесуари стали частиною популярних восени 2021 року образів. Найефектніші варіанти можна знайти, знову таки, у колекціях будинку Chloe.

[ + – ] Трикотажні сумки є у всіх колекціях головних модних будинків

Ці сумки зручні, місткі і завжди доречні. Важко уявити собі образ, з яким не буде поєднуватися сумка з трикотажу: звичайно, за умови дотримання кольорової гами луку.

Сумки з бахромою

Цей тренд успішно перекочував з минулого сезону і влаштувався в прийдешньому. Багатьом творцям модного одягу виявилася до душі легкість, з якою сумочка з бахромою робить будь-який образ помітним і неповторним. Восени 2021 року такі сумки пропонують поєднувати з плащами, хутряними пальтами і навіть тонкими пуховиками.

[ + – ] Бахрома — яскравий тренд, який дістався у спадок з минулого сезону

Сумка, обрамлена бахромою, стане ідеальним доповненням до кантрі-образу, який усе ще не втратив своєї актуальності. Адже сьогодні в моді простота ліній. А що може бути простіше, ніж класичний образ у стилі американського Дикого Заходу?

Рюкзак для осінньої погоди

Рюкзак — це незмінний помічник для міського життя кожної сучасної модниці. По-перше, його місткість не підлягає сумніву, по-друге, цей тренд тримається вже не один сезон і продовжує радувати тих, хто придбав жіночий рюкзак кілька років тому.

[ + – ] Рюкзак створює асоціацію з подорожжю, нехай і на короткі відстані

Цього разу рюкзаки дібралися до головних модних подіумів, що свідчить: світ втомився від пандемії, а люди хочуть отримати нарешті можливість відправитися в маленьку подорож у будь-який момент життя. Адже рюкзак — це пряме відсилання до подорожі, нехай і на коротку відстань.