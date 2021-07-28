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Вырезы, корсеты и "чистые" цвета: чувственные образы для лета-2021

Дарья Бережная
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Фото: Vogue | Летом-2021 делаем ставку на чистые цвета: черный, белый и нюд (телесный)

Обычно летом стилисты рекомендуют отпустить свою фантазию на свободу и отдать предпочтение расслабленным образам… Но и на каникулах, и в отпуске есть место и для более элегантных и сложных нарядов.

С приходом лета модные издания начинают советовать своим читательницам, какой цветочный принт лучше подобрать, или какие босоножки на низком ходу больше подойдут к сарафанам и платьям в бохо-стиле.

Однако, позволяя модницам расслабиться, стилисты напоминают и о том, что летом нас ждут не только расслабленные прогулки по городу и встречи с подругами на пикниках и летних площадках кафе. Если мы планируем посещать концерты, презентации и другие более или менее формальные мероприятия, стоит подбирать чуть более сдержанные наряды. Не забывая, впрочем, что летом можно позволить себе немного больше открытого тела.

тренд сut out, модный тренд 2021
Модный в этом сезоне тренд сut out
Фото: Vogue

Но иногда все же хочется придать своему образу большей выразительности, особенно если речь идет о выходе на вечеринку или другое мероприятие. Стилисты считают, что летом-2021 самым правильным решением будет сделать ставку на чистые цвета: черный, белый и нюд (телесный).

черно-белый аутфит
Белая двойка с черным топом — идеальный лук
Черный — один из основных цветов лета 2021
Черный — один из основных цветов лета 2021

Обратите внимание на актуальный тренд сut out. Вырезы на одежде в непривычных местах: сбоку на талии, на предплечье, или на бедрах придадут образу соблазнительность и некоторую таинственность.

тренд сut out, модный тренд 2021
Тренд сut out. Фото: Elle
тренд сut out, модный тренд 2021
Тренд сut out. Фото: Elle

Не стоит сбрасывать со счетов и давних фаворитов стилистов. По-прежнему актуальны корсеты (или их имитация), а также тейлоринг — вечерние женские жакеты как приталенного, так и свободного кроя. Они остаются в топе вечерних модных тенденций.

корсеты, корсет, модный тренд 2021
Корсеты в 2021 году

В топ-тренды этого сезона также вошла кожа. Дизайнеры предлагают выбрать один или два предмета одежды из этого популярного материала или даже одеться в кожу с головы до ног.

кожаная одежда, тренд 2021, лето 2021
Кожа — тренд лета 2021 года
кожаная одежда, тренд 2021, лето 2021
Кожа — тренд лета 2021 года

Летом 2021 популярны бермуды. Свободные шорты до колена из льна или денима прекрасно подойдут для вечеринок. Вернулись в моду и брюки-клеш. Дизайнеры советуют сделать ставку на легкий клеш от середины бедра, классический синий цвет и длину макси.

Девушка в брюках-клеш из денима, тренд лета 2021
Деним и брюки-клеш
Девушка в брюках-клеш из денима, тренд лета 2021
Деним и брюки-клеш

Делайте ставку на легкий клеш от середины бедра, классический синий цвет и длину макси.

И уж точно привлечет внимание наряд, подобранный "тон в тон". Как и в прошлом сезоне, total look сохраняет свои позиции. Одеться с ног до головы в бежевый, карамельный, лавандовый или серый – вот один из главных модных приемов, который доступен буквально всем.