Вырезы, корсеты и "чистые" цвета: чувственные образы для лета-2021
Обычно летом стилисты рекомендуют отпустить свою фантазию на свободу и отдать предпочтение расслабленным образам… Но и на каникулах, и в отпуске есть место и для более элегантных и сложных нарядов.
С приходом лета модные издания начинают советовать своим читательницам, какой цветочный принт лучше подобрать, или какие босоножки на низком ходу больше подойдут к сарафанам и платьям в бохо-стиле.
Однако, позволяя модницам расслабиться, стилисты напоминают и о том, что летом нас ждут не только расслабленные прогулки по городу и встречи с подругами на пикниках и летних площадках кафе. Если мы планируем посещать концерты, презентации и другие более или менее формальные мероприятия, стоит подбирать чуть более сдержанные наряды. Не забывая, впрочем, что летом можно позволить себе немного больше открытого тела.
Но иногда все же хочется придать своему образу большей выразительности, особенно если речь идет о выходе на вечеринку или другое мероприятие. Стилисты считают, что летом-2021 самым правильным решением будет сделать ставку на чистые цвета: черный, белый и нюд (телесный).
Обратите внимание на актуальный тренд сut out. Вырезы на одежде в непривычных местах: сбоку на талии, на предплечье, или на бедрах придадут образу соблазнительность и некоторую таинственность.
Не стоит сбрасывать со счетов и давних фаворитов стилистов. По-прежнему актуальны корсеты (или их имитация), а также тейлоринг — вечерние женские жакеты как приталенного, так и свободного кроя. Они остаются в топе вечерних модных тенденций.
В топ-тренды этого сезона также вошла кожа. Дизайнеры предлагают выбрать один или два предмета одежды из этого популярного материала или даже одеться в кожу с головы до ног.
Летом 2021 популярны бермуды. Свободные шорты до колена из льна или денима прекрасно подойдут для вечеринок. Вернулись в моду и брюки-клеш. Дизайнеры советуют сделать ставку на легкий клеш от середины бедра, классический синий цвет и длину макси.
Делайте ставку на легкий клеш от середины бедра, классический синий цвет и длину макси.
И уж точно привлечет внимание наряд, подобранный "тон в тон". Как и в прошлом сезоне, total look сохраняет свои позиции. Одеться с ног до головы в бежевый, карамельный, лавандовый или серый – вот один из главных модных приемов, который доступен буквально всем.