Вырезы, корсеты и "чистые" цвета: чувственные образы для лета-2021

Обычно летом стилисты рекомендуют отпустить свою фантазию на свободу и отдать предпочтение расслабленным образам… Но и на каникулах, и в отпуске есть место и для более элегантных и сложных нарядов.

С приходом лета модные издания начинают советовать своим читательницам, какой цветочный принт лучше подобрать, или какие босоножки на низком ходу больше подойдут к сарафанам и платьям в бохо-стиле.

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Однако, позволяя модницам расслабиться, стилисты напоминают и о том, что летом нас ждут не только расслабленные прогулки по городу и встречи с подругами на пикниках и летних площадках кафе. Если мы планируем посещать концерты, презентации и другие более или менее формальные мероприятия, стоит подбирать чуть более сдержанные наряды. Не забывая, впрочем, что летом можно позволить себе немного больше открытого тела.

[ + – ] Модный в этом сезоне тренд сut out Фото: Vogue

Но иногда все же хочется придать своему образу большей выразительности, особенно если речь идет о выходе на вечеринку или другое мероприятие. Стилисты считают, что летом-2021 самым правильным решением будет сделать ставку на чистые цвета: черный, белый и нюд (телесный).

[ + – ] Белая двойка с черным топом — идеальный лук [ + – ] Черный — один из основных цветов лета 2021

Обратите внимание на актуальный тренд сut out. Вырезы на одежде в непривычных местах: сбоку на талии, на предплечье, или на бедрах придадут образу соблазнительность и некоторую таинственность.

[ + – ] Тренд сut out. Фото: Elle [ + – ] Тренд сut out. Фото: Elle

Не стоит сбрасывать со счетов и давних фаворитов стилистов. По-прежнему актуальны корсеты (или их имитация), а также тейлоринг — вечерние женские жакеты как приталенного, так и свободного кроя. Они остаются в топе вечерних модных тенденций.

[ + – ] Корсеты в 2021 году

В топ-тренды этого сезона также вошла кожа. Дизайнеры предлагают выбрать один или два предмета одежды из этого популярного материала или даже одеться в кожу с головы до ног.

[ + – ] Кожа — тренд лета 2021 года [ + – ] Кожа — тренд лета 2021 года

Летом 2021 популярны бермуды. Свободные шорты до колена из льна или денима прекрасно подойдут для вечеринок. Вернулись в моду и брюки-клеш. Дизайнеры советуют сделать ставку на легкий клеш от середины бедра, классический синий цвет и длину макси.

[ + – ] Деним и брюки-клеш [ + – ] Деним и брюки-клеш

Делайте ставку на легкий клеш от середины бедра, классический синий цвет и длину макси.

И уж точно привлечет внимание наряд, подобранный "тон в тон". Как и в прошлом сезоне, total look сохраняет свои позиции. Одеться с ног до головы в бежевый, карамельный, лавандовый или серый – вот один из главных модных приемов, который доступен буквально всем.